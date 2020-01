Extreme regionale Unterschiede bei der Versorgung von Beatmungspatienten

Anzeige

Berlin. Bei Intensivpatienten, die von einer künstlichen Beatmung entwöhnt werden sollen, bestimmt der Wohnort über die medizinische Versorgung. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, ist die regionale Verteilung von Pneumologen und speziellen Entwöhnungszentren in Deutschland extrem unterschiedlich. Während in Hamburg ein Pneumologe auf 27.000 Einwohner kommt, müssen sich in Rheinland-Pfalz 66.000 Einwohner einen derartigen Facharzt teilen. Die Antwort liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor.

"Ungleiche Versorgungsangebote sind ein Skandal"

Noch ungünstiger ist die Verteilung bei Kinder-Pneumologen. Die beste Versorgung existiert in Schleswig-Holstein, wo ein Facharzt für 80.000 Patienten zuständig ist. Schlusslicht bildet hier Mecklenburg-Vorpommern, wo ein Pneumologe 540.000 Patienten versorgt. Nicht viel besser ist die Lage auch bei den sogenannten Weaningzentren (Weaning=Entwöhnung) . In Hessen steht eines dieser Entwöhnungszentren für eine Million Patienten zur Verfügung. In Rheinland-Pfalz gibt es ein Zentrum für vier Millionen Einwohner. In Brandenburg, Bremen und dem Saarland existieren gar keine Zentren.

„Die ungleichen Versorgungsangebote in den Bundesländern sind ein Skandal“, sagte die Pflege-Expertin der Linksfraktion, Pia Zimmermann, dem RND. Solange die Beatmung bei der Honorierung der Kliniken besser vergütet werde als die Entwöhnung, werde sich das auch nicht ändern, beklagte die Linken-Politikerin.

Gesetzentwurf von Spahn

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant ein Gesetz, um Missstände bei der Versorgung von Beatmungspatienten zu beseitigen. Er will erreichen, dass mehr Patienten als bisher von der Beatmung entwöhnt werden.

Statt dafür zu sorgen, dass Patienten mit einer künstlichen Beatmung schnell wieder lernen, selbst zu atmen, werden die Betroffenen derzeit oft so lange wie möglich an die Maschinen angeschlossen, nicht selten bis zu ihrem Lebensende. Damit lässt sich sehr viel Geld verdienen. Dabei betonen die zuständigen medizinischen Fachgesellschaften, dass bis zu 70 Prozent der Betroffenen von der künstlichen Beatmung entwöhnt werden könnten.

Insbesondere die Rund-um-die Uhr-Betreuung zu Hause ist für Anbieter sehr lukrativ. Sie kostet die Kassen bis zu 25.000 Euro im Monat. Das hat dazu geführt, dass sich die Zahl der Menschen, die ambulant künstlich beatmet werden, dramatisch erhöht hat: Waren es 2005 erst 1000 Patienten, gehen Schätzungen heute von bis zu 30.000 Versicherten aus.

Um den Trend zur sehr teuren und für die Patienten nicht immer vorteilhaften ambulanten Versorgung zu stoppen, sollen zum Beispiel die Krankenkassen künftig alle Kosten für die Unterbringung in einer Intensiv-Pflegeeinrichtung übernehmen. Bisher müssen die Angehörigen dafür bis zu 3000 Euro im Monat dazuzahlen, während die Versorgung zu Hause kostenfrei ist. Sogenannte Beatmungs-WGs, von denen es etwa 800 in Deutschland gibt, bleiben erlaubt, sie müssen aber künftig gemeldet werden. Damit können sie auch kontrolliert werden.

