Extinction Rebellion: Gründungsmitglied fährt Diesel - Heucheleivorwürfe

Anzeige

Anzeige

London. Eigentlich wollen die Protestierenden von Extinction Rebellion mit Demonstrationen in London auf den drohenden Klimakollaps und das Artensterben auf der Welt aufmerksam machen. Nun ist allerdings Gründungsmitglied Gail Bradbrook in Großbritannien in die Kritik geraten. In einem Interview gab die Klimaschützerin zu, einen Diesel zu fahren und eine Fernreise unternommen zu haben.

Im Verlauf des Gesprächs mit dem Radiosender „talkRadio” rechtfertigte sich Bradbrook damit, dass sie mit ihrem Auto ihre Kinder zu Sportveranstaltungen bringen müsse. Der Wagen sei ein Diesel, der allgemein als besonders umweltschädlich gilt. Den Kauf eines Elektrowagens könne sie sich nicht leisten, sagte Bradbrook weiter.

Medizinischer Eingriff in Costa Rica

Zudem ergab das Gespräch, dass die Klimaaktivistin in der Vergangenheit eine Fernreise nach Costa Rica unternommen hatte. Dies rechtfertige Bradbrook mit einem medizinischen Eingriff, der in Großbritannien illegal sei.

Anzeige

Der Moderator der Sendung warf ihr daraufhin Heuchlerei vor. Die Klimaschutzaktivistin von Extinction Rebellion rechtfertigte sich: Sie tue bereits so viel sie könne, habe beispielsweise eine Solaranlage auf ihrem Dach installiert. Zunächst hatte der britische „Telegraph” über das Interview berichtet.

Anzeige

Bei den jüngsten Protestaktionen der Klimaschützern von Extinction Rebellion in London wurden mehr als 50 Menschen festgenommen. Demonstranten hatten Straßen und Kreuzungen in der Innenstadt blockiert, beispielsweise in der Nähe des Trafalgar Square. Einige ketteten sich an Autos fest.

Auf einer Kreuzung stand ein riesiger rosafarbener Tisch mit der Aufschrift “Kommt zu Tisch” - Ziel war, damit eine Debatte über den Klimawandel in Gang zu bringen. Die Proteste sollen nach dem Willen der Klimaschützer zwei Wochen lang dauern. Auch in Deutschland gab es bereits Proteste der Gruppe.