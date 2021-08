Explosionen in Afghanistan: US-Luftangriff soll weiteren Anschlag verhindert haben

Anzeige

Kabul. Auf ein Viertel nordwestlich des Kabuler Flughafens ist laut des örtlichen Polizeichefs ein Raketenangriff verübt worden. Ein Kind sei bei der Attacke am Sonntagnachmittag (Ortszeit) getötet worden, sagte der Polizeichef, der nur unter dem Namen Raschid firmiert. Nach Angaben der Taliban hat das US-Militär zudem offenbar einen weiteren Selbstmordanschlag am Flughafen von Kabul vereiteln. Es soll keinen Zusammenhang zwischen dem Raketenbeschuss und dem Luftangriff geben.

Die USA seien am Sonntag mit einem Luftangriff gegen einen Attentäter in einem Fahrzeug vorgegangen, der den Airport ins Visier habe nehmen wollen, teilte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid mit. Dies bestätigte auch ein Bericht der New York Times, die sich auf die Angaben zweier US-Offizielle berief. Kurz zuvor hatte der Kabuler Polizeichef gemeldet, dass eine Rakete in einem Viertel in der Nähe des Flughafens eingeschlagen sei. Ein Kind sei getötet worden.

Zwischen den beiden Angriffen soll kein Zusammenhang bestehen

Beobachter gingen davon aus, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Luftangriff und dem Raketenbeschuss gegeben habe. Details zu beiden Vorfällen lagen jedoch zunächst nicht vor.

Die Vorfälle fallen in die Abschlussphase der US-Evakuierungen von amerikanischen Staatsbürgern und Ortskräften. Nach einem Selbstmordanschlag, der dem afghanischen Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat zugeschrieben wurde, haben die Taliban die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Airport verschärft.

Zunächst war bekannt geworden, dass Zeugen in Kabul die Geräusche von mindestens einer Explosion gehört hatten. Mehrere Nutzer schrieben auf Twitter, sie hätten eine „starke“ Explosion gehört. Gleichzeitig wurden Bilder und Videos geteilt, auf denen eine große, schwarze, aufsteigenden Rauchsäule zu sehen war. Zwei lokale Journalisten sprachen von einer Rakete, die in einem Privathaus in der Nähe des Flughafens eingeschlagen sein soll.

Erst am Donnerstag waren bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul mindestens 13 US-Soldaten - und -soldatinnen sowie zweiBriten ums Leben gekommen. Die Angaben über die afghanischen Todesopfer schwanken, Sender wie CNN sprachen von bis zu 200 Toten.

Warnungen vor weiterem Anschlag

US-Präsident Joe Biden hatte am Sonntag vor möglichen weiteren Anschlagen gewarnt. Die US-Armee, die gerade vom Flughafen Truppen ausfliegt und in Sicherheit bringt, hatte aber auch angekündigt, dass es wohl weitere Sprengungen von Ausrüstung geben werde.