Explosion in Beirut: Donald Trump spekuliert über Anschlag

Washington . Die verheerende Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut scheint US-Präsident Donald Trump zufolge ein Anschlag gewesen zu sein. Seine „großartigen Generäle“ gingen angesichts der Art der Explosion davon aus, dass es sich um eine Art Bombe gehandelt haben müsse, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Die USA „stehen bereit, dem Libanon zu helfen“, versicherte Trump.

Die Explosion deute nicht auf einen Unfall hin, sagte Trump unter Berufung auf seine militärischen Berater. „Sie scheinen zu denken, dass es ein Anschlag war, dass es eine Art von Bombe war“, sagte er weiter. Bei der Explosion sind nach libanesischen Angaben mindestens 70 Menschen getötet und rund 3000 verletzt worden. Die Hintergründe der Explosion blieben zunächst unklar. Hinweise auf einen Anschlag oder einen politischen Hintergrund gab es zunächst nicht.

Nach Einschätzung des libanesischen Ministerpräsidenten Hassan Diab sagte dagegen, dass eine sehr große Menge Ammoniumnitrat die Detonation verursacht haben könnte. Es sei „unvertretbar“, dass eine Ladung von schätzungsweise 2750 Tonnen der Substanz in einer Halle am Hafen gelagert worden sei, sagte Diab in der Nacht zum Mittwoch dem Präsidialamt zufolge.