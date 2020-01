Experte zu Boeing-Absturz: Der Beschuss an sich kann ein “technischer Defekt" sein

Anzeige

Wie sehen Sie den Absturz der Boeing 737 bei Teheran? Was spricht für einen Abschuss? Was dagegen?

Natürlich muss man auch weiterhin alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Klar, es gibt jetzt politische Äußerungen von allen Seiten. Man muss sich die Frage stellen, ob die Iraner mit ihrer Erklärung "technischer Defekt" nicht etwas ganz anderes meinen - und es nur nicht sagen.

Wie meinen Sie das?

Technischer Defekt, brennendes Triebwerk - das kann ja alles stimmen, auch wenn vorher ein Beschuss stattgefunden hat. Vielleicht ist ja auch der Beschuss an sich ein technischer Defekt. Es zeigt mir einfach ganz deutlich, man muss offen für alle möglichen Varianten sein. Was Minuten nach einem Unglück angeboten wird, ist eben auch nur ein Strauß von Erklärungsmöglichkeiten.

Hätte dieser Absturz verhindert werden können? Geht einem potenziellen Abschuss normalerweise nicht eine Warnung voraus?

Normalerweise - dieses Wort darf es bei einer Flugunfalluntersuchung nicht geben. Es gibt kein normal in diesem Fall. Es darf nicht normal sein. Darum muss alles gleichrangig geprüft werden. Von Technik bis hin zu: Sind die Piloten ausgeruht? Hatten sie die Lizenzen? War Alkohol im Spiel? Alles einmal durch. Wir hatten ja schon Fälle - die Wahrscheinlichkeiten dafür steigen im Moment nicht - wo Selbstmordattentäter im Cockpit saßen. Wir hatten auch den ausgesperrten Flugkapitän bei Germanwings. Diese Dinge müssen geprüft werden. Man darf nicht nach der Normalität suchen.

Wo setzt man da an?

Es braucht eindeutige Erkenntnisse. Das kann natürlich über das Wrack geschehen. Die Teile werden jetzt dokumentiert und eingesammelt. In einer Art Nachbau können sie anschließend an ein Gerüst angebracht werden, um festzustellen, welche Teile wie abgesprengt wurden. Wie weit lagen Teile auseinander, die eigentlich zusammengehören? Insbesondere das Thema Geräusche könnte bei der Auswertung dieses Falls extrem weiterhelfen. Es ist ein kurzer Flug gewesen - entsprechend kurz wird die Cockpit-Aufzeichnung sein. Neben der Betrachtung aller Möglichkeiten könnten die Unfallermittler sagen: Wir hören uns das von hinten an. Mit der Frage: Was war in den letzten Sekunden? Hat es einen Knall gegeben? Dann sind wir ja schon ein großes Stück weiter. Dann gibt es auch den Flugdatenschreiber, der ja ganz klar aufzeichnet, wann das Triebwerk aussetzt.

Video Flugzeugabsturz im Iran – Trudeau geht von Abschuss aus 0:56 min Nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran geht die kanadische Regierung von einem Abschuss der Maschine aus. © Alexander Krenn/dpa

Es soll keinen Notruf aus dem Cockpit gegeben haben. Was sind die ersten Schritte laut Protokoll?

Für den Piloten ist es ja nicht das Wichtigste mitzuteilen, was mit ihm los ist, sondern die Situation zu erfassen. Dafür braucht man als Mensch einfach eine gewisse Zeit. Wenn die Systeme eine klare Rückmeldung geben, ist das einfacher. Wie auch immer diese Reaktion aussah, wird der Flugdatenschreiber ja später zeigen. Möglicherweise gab es gar keine Reaktion. Auch eine Nichtreaktion ist eine Reaktion - vielleicht waren sie zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr handlungsfähig.

Wie erklären Sie sich die Bandbreite an konträren Meinungen zur Absturzursache?

Man darf nicht vergessen, das ist eine Region, wo gerade militärische Auseinandersetzungen stattfinden. Hier kommt es zu Propaganda. Das sollte nicht automatisch zu einer Bewertung führen. Wir sprechen hier von einer möglichen militärischen Schmach des Iran. Man beschießt amerikanische Stützpunkte im Irak, wobei keine Menschen sterben und am Schluss sterben hauptsächlich Iraner in einem Flugzeug nach Kiew, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben. Hier muss der Iran auch die eigene Informationskette prüfen.

