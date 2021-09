Ex-Präsident Sarkozy wegen Wahlkampffinanzierung schuldig gesprochen

Anzeige

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy ist am Donnerstag wegen des Vorwurfs der illegalen Wahlkampffinanzierung schuldig gesprochen worden. Sarkozy wurde beschuldigt, fast das Doppelte der erlaubten Höchstsumme für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2012 ausgegeben zu haben. Der Präsident, der am Donnerstag nicht vor Gericht in Paris anwesend war, wies die Anschuldigung im Prozess zurück.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, der 66-jährige Sarkozy habe bereits Wochen vor der Wahl 2012 gewusst, dass sich die Wahlkampffinanzierung der Obergrenze nähere. Er habe zwei Warnungen seiner Finanzberater ignoriert.