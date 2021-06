Ex-Polizist Adams führt bei Bürgermeistervorwahl der Demokraten in New York

Anzeige

New York. Bei den Vorwahlen der Demokraten für das Amt des New Yorker Bürgermeisters liegt der Stadtteilpräsident von Brooklyn Eric Adams vorn. Wegen des komplizierten neuen Vorwahlsystems war am Mittwoch allerdings noch offen, ob er auch tatsächlich Kandidat wird. Bei den Republikanern war die Sache dagegen schon klar: Der Gründer der Bürgerinitiative Guardian Angels, Curtis Sliwa, schlug den Geschäftsmann Fernando Mateo.

Bei der Vorwahl am Dienstag konnten Wählerinnen und Wähler bis zu fünf Stimmen vergeben, und zwar in der Reihenfolge der ihnen liebsten Kandidaten. Danach werden zunächst die Stimmen der ersten Präferenz gezählt. Wer die wenigsten Erststimmen hat, scheidet aus.

Die Wahlzettel für ihn werden entsprechend der jeweils angekreuzten Zweitstimme auf die übrigen Kandidaten verteilt. Nach der erneuten Auszählung fällt der dann Letztplatzierte raus und die Stimmzettel für ihn werden ebenfalls neu verteilt. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis nur noch zwei Kandidaten übrig sind.

Da es bei den Republikanern nur zwei Vorwahlkandidaten gab, fiel die Entscheidung bereits in der Nacht. Die Demokraten hatten dagegen ein dichtes Bewerberfeld. Nach Auszählung der Erststimmen lag der frühere Polizist Adams vor der ehemaligen Stadtreinigungsbeauftragen Kathryn Garcia und der Menschenrechtsanwältin Maya Wiley.

Der frühere Präsidentschaftsbewerber Andrew Yang hatte einen so großen Rückstand, dass er seine Niederlage einräumte. Adams sagte vor jubelnden Anhängern, es werde zwar noch mehrere Zählrunden geben, aber eins sei schon klar: „Wir wissen, das New York gesagt hat: „Unsere erste Wahl ist Eric Adams.““

Die Wahlkommission dürfte ein Ergebnis erst am 29. Juni bekannt geben, doch auch das ist noch nicht die Entscheidung. Danach müssen noch mehr als 207.000 ausgewertet werden, so dass erst 6. Juli klar sein könnte, wer die Vorwahl gewonnen hat.

Bei den in der Wahlnacht ausgezählten Zweit-, Dritt- und Viertstimmen lag Adams hinter Garcia und Wiley. Im Wahlkampf hatte Yang seine Anhänger aufgerufen, ihre Zweitstimme für Garcia abzugeben. Adams kritisierte, offenbar versuchten die beiden, ihn als Schwarzen Kandidaten zu verhindern.

Den Republikanern werden nur geringe Chancen eingeräumt, den Nachfolger des Demokraten Bill de Blasio zu stellen, der wegen der Amtszeitbegrenzung nicht wieder antreten durfte. In New York gibt es sieben mal so viele eingetragene Demokraten wie Republikaner.