Ex-Bundespräsident Wulff: Weiterhin Ausgrenzung in Deutschland

Belgischer König Philippe schreibt Brief an Kongos Präsidenten: Er bedauert grausame Kolonialzeit

In einem Brief an den Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo hat Belgiens König sein Bedauern über die Grausamkeiten der Kolonialzeit ausgedrückt. Er wendet sich darin außerdem auch gegen heutigen Rassismus in seinem Land.