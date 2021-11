EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm: Kirchen haben die höchste moralische Fallhöhe

Anzeige

Anzeige

Berlin. Sieben Jahre hat der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) geführt. Auf der Sonntag in Bremen beginnenden Herbstsynode will er Platz machen für „Erneuerung“, wie der 61-Jährige betont. Wenn seine Amtszeit in Bayern in zwei Jahren zu Ende sei, wolle er sich fortan als Theologe wieder der Arbeit an Universitäten widmen.

Herr Bedford-Strohm, als Sie 2014 zum EKD-Vorsitzenden gewählt wurden, hatte die Evangelische Kirche noch 2,5 Millionen Mitglieder mehr als heute…

Jeder Kirchenaustritt schmerzt. Wir wissen aber schon länger, dass wir kleiner werden. Diese Entwicklung lässt sich nur bedingt von uns beeinflussen. Wir versuchen aber alles, um die wunderbare Botschaft des Evangeliums weiterzugeben.

Anzeige

Hat die Kirche ihre Ankerfunktion in der Gesellschaft verloren?

Wir haben mehrere Jahrzehnte Individualisierung und Pluralisierung als gesellschaftliche Entwicklung erlebt. Alten Zeiten trauere ich nicht nach. Niemand muss heute aus Konvention oder aus sozialer Kontrolle Mitglied von Organisationen oder Gemeinschaften sein. Menschen sind heute aus Freiheit Mitglied der Kirche, die soziale Strukturen unterstützt und Menschen beisteht. Aber klar, es ist ein Problem, dass Kinder und Jugendliche kaum noch die biblischen Geschichten kennen und Zugang zur christlichen Tradition bekommen.

Anzeige

Was ist Ihre Schlussfolgerung?

Wir müssen die Kirche neu bauen, müssen sie umbauen, müssen vieles verändern und dürfen uns nicht an dem festklammern, was bisher war. Damit haben wir aber schon längst losgelegt.

Anzeige

Kirchenaustritte erfolgten auch nach Bekanntwerden von sexualisierter Gewalt unter kirchlichen Dächern. Das ist auch Thema der Synode in Bremen. Ist dieses Thema unter Ihrer Führung nicht konsequent genug angegangen worden?

Wir haben es versucht. Aber ich bin trotz aller Anstrengungen und allem Erreichten nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Die EKD hat einen 11 Punkte umfassenden Plan aufgestellt und ist ihn Schritt für Schritt gegangen. Dennoch ist es uns nicht gelungen zu vermitteln, dass wir das konsequent tun, und es ist uns vor allem auch nicht gelungen, das Vertrauen wiederzugewinnen, das verloren gegangen ist.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (l.), und der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, bei einer Veranstaltung 2019 in Hannover. © Quelle: imago images / epd

Stört es Sie, dass öffentlich wenig differenziert wird zwischen Vorkommnissen in der Katholischen und in der Evangelischen Kirche?

Es ist nachvollziehbar, dass wir als Kirchen gemeinsam im Fokus stehen, so unterschiedlich die Betroffenheiten jeweils sind. Die moralische Fallhöhe ist bei keiner anderen Institution so hoch. Darum stehen wir in der Pflicht, konsequent so zu handeln, dass Risiken so weit wie irgend möglich minimiert werden.

Ist dieses Thema in Ihrer Amtszeit für Sie persönlich das schwerwiegendste gewesen?

Anzeige

Die Fälle sexualisierter Gewalt in unserer Kirche belasten mich extrem. Deshalb bedauere ich sehr, dass wir in meiner Amtszeit als Ratsvorsitzender trotz aller Anstrengungen nicht noch weitergekommen sind.

Durch Ihr Engagement für die Seenotrettung von Flüchtlingen haben Sie neben Hass und Hetze auch Morddrohungen erreicht. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Die haben mich nicht erschüttert. Da haben es andere Menschen, etwa kommunale Amtsträger, viel schwerer. Die sind viel massiver mit Hass und Hetze konfrontiert. Gesellschaftlich ist das ein Riesenproblem, weil wir in politischen Ämtern wirklich die Besten brauchen. Sie sollen nicht sagen: Das tue ich mir doch nicht an. Das wäre eine Belastung für die Demokratie.

Video Von Vertuschung und Aufarbeitung – Sexueller Missbrauch in der Kirche 6:20 min Lisa Meyer (Name geändert) wurde als Kind von einem Diakon schwer missbraucht. Jahrzehnte später kämpft sie um die Aufarbeitung. © epd

Was ist zu tun?

Im Kampf gegen Hass und Hetze müssen vor allem die sozialen Netzwerke kontrolliert werden, um dieses Aufpeitschen, dieses Verunglimpfen in den Griff zu kriegen.

Anzeige

Sie nutzen Facebook auch, um Ihre Botschaften regelmäßig unters Volk zu bringen.

Digitale Technologien haben in atemberaubender Geschwindigkeit begonnen, unser Leben maßgeblich zu prägen. Ich verdamme das nicht, wir sollten aber noch viel intensiver über den Umgang damit reden. Es kann doch nicht sein, dass die Kommunikation von weltweit 2,9 Milliarden Menschen in wesentlichen Teilen von einem einzigen Konzern kontrolliert wird. Das halte ich für hochgefährlich – und es fehlen leider bisher Mechanismen, mit denen die erforderliche Kontrolle ausgeübt werden könnte. Die Verbreitung von Hass, Unsinn und extremem Gedankengut hat sehr viel zu tun mit der in der kommerziellen Logik der Algorithmen begründeten Dynamik dieser Netzwerke. Das sollte niemanden gleichgültig lassen.

In Berlin versuchen SPD, Grüne und FDP, eine politische Aufbruchstimmung zu verbreiten. Wie viel Aufbruch braucht und verträgt Deutschland?

Wenn es etwa darum geht, eine Wirtschaft zu entwickeln, die nicht länger die Natur zerstört, sondern die ein gutes Leben für die Menschen ermöglicht, ohne dass sie auf Kosten zukünftiger Generationen leben, dann ist Aufbruch aus vollem Herzen zu begrüßen und zu unterstützen. Es wäre unverantwortlich, wenn wir zum Beispiel unter Berufung auf eine schwarze Null in unserem jetzigen Haushaltsbudget die Investitionen unterlassen, die notwendig sind, weil dadurch später noch viel höhere Kosten von anderen übernommen werden müssen – nämlich von unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln.

Politische Debatten können nicht immer nur freundlich sein. Heinrich Bedford-Strohm EKD-Ratsvorsitzender

Erhoffen Sie auch eine Erneuerung der politischen Kultur?

Politische Debatten können nicht immer nur freundlich sein. Da geht es zur Sache, und es kann auch mal hart werden. Aber hinter allem Streiten um den richtigen Weg muss immer der Mensch gesehen werden. Das ist für mich ein unumstößliches Kriterium. Ich bin davon überzeugt, dass die Glaubwürdigkeit einer politischen Kultur, die von Humanität, Achtung und Respekt geprägt ist, immer auch am eigenen Verhalten hängt.

Hat Sie etwas an Angela Merkel beeindruckt, die in diesem Jahr das Kanzleramt verlässt?

Angela Merkel bewahrt immer die Ruhe, selbst bei persönlichen Angriffen. Sie ist sich immer treu geblieben, auch wenn sie heftig und auch ungerecht kritisiert wurde. Angela Merkel selbst hat nie Menschen herabgewürdigt. Ich schätze ihre Sachlichkeit und habe selbst erlebt, wie kompetent und bis ins Detail informiert sie bei den Gesprächsthemen war.

Hat sich Ihnen ein Satz Merkels eingeprägt?

Sie hat 2015 bei einer Pressekonferenz zum Flüchtlingsthema gesagt: „Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.“ Das war eine klare Ansage.

Was wünschen Sie Ihr für die Zeit nach der Kanzlerschaft?

Ich wünsche ihr vor allem erst mal viel Ruhe und viel, viel Freiheit von Termindruck. Sie sollte die neue Lebensphase aus Freiheit gestalten und auch auskosten können. Ich bin mir sicher, dass sie sich davor schützen wird, plötzlich wieder auf andere Art in einem Hamsterrad eingebunden zu sein. Diese innere Freiheit besitzt sie.