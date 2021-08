Alle Evakuierungsflüge beendet: Große Verzweiflung bei Deutschen in Afghanistan

Anzeige

Kabul. Die Bundeswehr hat in den letzten Tagen rund 530 Deutsche aus Kabul ausgeflogen, zudem mehr als 4300 afghanische Ortskräfte. Am Donnerstagabend hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) die Luftbrücke der Bundeswehr in Kabul für beendet erklärt. Ein Schock für viele Deutsche, die noch immer in Afghanistan festsitzen.

Gegen Mittag war eine fünfköpfige Familie aus Essen in Kabul aufgebrochen, um sich auf den Weg zum Flughafen zu machen. Mit dabei auch ein fünf Monate alter Säugling. Die Eltern hatten gelesen, dass die Bundeswehr die letzten Evakuierungsflieger am Donnerstag starten wird. Eine Benachrichtigung des Auswärtigen Amtes haben sie nach eigenen Aussagen nicht erhalten. Auf gut Glück und in der Hoffnung auf eine letzte Rettung aus Kabul waren sie zum Flughafen gefahren. Dann sahen sie die erste Explosion und kehrten sofort um.

Noch immer Deutsche in Afghanistan

„Sie sind unverletzt aber verzweifelt“, sagt der Essener CDU-Abgeordnete Matthias Hauer im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Hauer steht in Kontakt mit der Familie aus Essen, hatte am Donnerstag auch mit ihnen telefoniert. Warum die Familie nicht vom Auswärtigen Amt informiert wurde, obwohl sie auf den entsprechenden Listen steht, ist auch für den CDU-Abgeordneten ein Rätsel. „Wir müssen alles tun, um die Menschen so schnell wie möglich rauszuholen“, sagte Hauer dem RND.

Unklar ist auch, wie viele Deutsche genau sich noch immer in Afghanistan befinden. Eine konkrete Zahl nannte das Auswärtige Amt auf Nachfrage des RND bisher nicht. Die Grünen-Bundeskanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprach im RND-Talk „RND vor Ort“ von 200 Deutschen in Kabul.

Auswärtiges Amt hofft auf Ausreise für Deutsche

Das Auswärtige Amt hofft in einem Schreiben, dass Deutsche über den Landweg oder den zivilen Betrieb des Flughafens bald ausreisen könnten. „Erste Äußerungen der Taliban uns gegenüber deuten darauf hin, dass die individuelle Ausreise aus Afghanistan für Inhaber ausländischer Pässe und Afghaninnen und Afghanen mit gültigen Ausweispapieren möglich sein könnte“, heißt es in dem Schreiben, das dem RND vorliegt.

Außenminister Maas wird laut dem Schreiben in den kommenden Tagen in die Region reisen, um über diese Fragen mit seinen Kollegen in Tadschikistan, Usbekistan und Pakistan zu sprechen.