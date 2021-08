Erster Bundeswehr-Flug: Nur sieben Menschen aus Afghanistan gerettet

Anzeige

Berlin. Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan gab es in der Nacht einen erste Evakuierungsflug der Bundeswehr in Kabul. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus dem Auswärtigen Amt erfahren hat, wurden dabei sieben Menschen aus Afghanistan gerettet. „Die geringe Zahl ist der Tatsache geschuldet, dass die Lage vor Ort äußerst instabil ist“, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Bis zur letzten Sekunde sei unklar gewesen, ob das Flugzeug der Bundeswehr überhaupt landen könne.

Die Taliban kontrollierten die Zufahrtswege zum Flughafen in Kabul, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Eine Ausreise für deutsche Staatsbürger ist daher risikoreich, zumal die Taliban ab 21.00 Uhr eine Sperrstunde für das Land verhängt hatten. Der Krisenstab der Bundesregierung habe entschieden, aufgrund der instabilen Lage vor Ort zumindest die sieben Personen auszufliegen. Ob es sich dabei um deutsche Staatsangehörige oder afghanische Ortskräfte handelt, konnte das Auswärtige Amt zunächst nicht sagen.

Deutschland bringt Soldaten nach Afghanistan

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte am Morgen, dass der erste Flug der Bundeswehr nach Kabul unter äußerst schwierigen Umständen erfolgt sei. „Wir haben eine sehr unübersichtliche, gefährliche, komplexe Situation am Flughafen, vor allen Dingen durch die Menschenmengen“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstagmorgen im ARD-„Morgenmagazin“.

„Wir haben es gestern geschafft, in einer wirklich halsbrecherischen Landung unsere Maschine zu Boden zu bringen. Wir haben vor allen Dingen Soldaten dorthin gebracht, die jetzt absichern, damit die Leute, die wir rausfliegen wollen, auch überhaupt die Möglichkeit haben, zum Flugzeug zu kommen. Das war gestern der Hauptauftrag“, so die Ministerin.

Verteidigungsministerin zur Situation in Afghanistan: „Hatten nur ganz wenig Zeit“

„Wir haben jetzt alles über Nacht für die Evakuierung vorbereitet”, sagte die Ministerin weiter. „Die zweite Maschine wartet gerade auf die Freigabe der Amerikaner, dass sie nach Kabul aufbrechen kann, damit wir mit den Evakuierungen beginnen können.”

Video Nach Machtübernahme der Taliban in Afghanistan: Merkel plant operative Evakuierung 1:42 min Die Bundeskanzlerin gab am Montagabend in Berlin bekannt, was die Bundesregierung als Erstes nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan machen will. © Reuters

Nach Angaben Kramp-Karrenbauers gibt es zwei Szenarien. Nach dem ersten könne der Flughafen nur für einen kurzen Zeitraum offengehalten werden. „Dafür haben wir auch sehr robuste Kräfte jetzt vor Ort und verstärken weiter.” Das zweite Szenario sei der Aufbau einer richtigen Luftbrücke. Dafür seien am Ende bis zu 600 Soldatinnen und Soldaten vorgesehen.

Die Ministerin kündigte zugleich eine Aufarbeitung der jüngsten Ereignisse an. „Es gibt vieles, was wir auch innerhalb der Nato aufarbeiten müssen. Es wird dann aber auch die Fragen an uns geben, inwieweit wir bereit sind, die Konsequenzen dann auch zu tragen, und inwieweit wir bereit sind, auch Maßnahmen zu ergreifen, die wir bisher den Amerikanern überlassen haben.”

In der Nacht auf Dienstag war das erste Bundeswehrflugzeug auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul gelandet und hatte dort seinen Evakuierungseinsatz begonnen.