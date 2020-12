Europas intelligenter Deal mit China

Anzeige

Hannover. Sieben Jahre lang verhandelten die EU und China über ein Investitionsabkommen.

Dass die Sache jetzt kurz vor dem Jahresende zum Abschluss kam, ist ein weiterer historischer Erfolg der deutschen EU-Ratspräsidentschaft – nach dem europäischen Konsens über die Corona-Hilfen, die künftigen EU-Haushalte und den Post-Brexit-Vertrag.

Eigentlich hatte Angela Merkel im Herbst bei einem EU-China-Gipfel in Leipzig dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping persönlich die Hand reichen wollen. Das Virus verbat das physische Miteinander. Half es zugleich beim handelspolitischen Näherrücken?

Trump führte Chinesen und EU zusammen

Geholfen hat nicht zuletzt der grollende Donald Trump in Washington, der in den letzten Jahren sowohl Europäer als auch Chinesen mit seiner Strafzollpolitik attackierte. In Brüssel wie in Peking wuchs der Wunsch, an den USA vorbei neue globale Handelspotenziale auszuloten

China ist jetzt bereit, Unternehmen aus der EU deutlich mehr Zugang zu seinem Markt zu geben. Es verzichtet auf den Zwangstransfer von Technologie. Und es lässt sich erstmals sogar ein auf Klauseln für die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen.

Zu spät und zu wenig? Kritik an der Menschenrechtslage in China bleibt berechtigt. Dass Peking wenige Tage vor Abschluss des Vertrages eine Bloggerin für vier Jahre ins Gefängnis schickte, deren einziges Verbrechen in kritischen Anmerkungen zum Geschehen in der Millionenstadt Wuhan lag, ist erbärmlich.

Trotz alledem aber ist es eine gute Nachricht, dass China, dessen ökonomische und politische Macht im Coronajahr 2020 beträchtlich wuchs, sich zumindest handelspolitisch offener zeigt denn je. Die Europäer haben diese Chance für einen intelligenten Deal genutzt, der den Menschen in Europa wie auch in China helfen kann.

Ein unfreundlicher Akt gegenüber Biden?

Der künftige US-Präsident Joe Biden wünscht sich aus guten Gründen eine gemeinsame Politik von EU und USA gegenüber China. Dass die EU jetzt drei Wochen vor seiner Vereidigung ihr eigenes Ding macht, sollte er jedoch nicht als unfreundlichen Akt missverstehen. Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollen nicht den Westen spalten, sie machen nur den Rücken gerade. Wird nicht seit Monaten unter allseitigem Kopfnicken auf dem Alten Kontinent über die neue strategische Souveränität Europas diskutiert?

Der eigentliche Deal des Jahrhunderts, klarer Fall, wäre ein Handelsabkommen zwischen USA, EU und China. Ein solcher Mega-Deal könnte den ganzen Globus auf neue und hoffentlich faire und ökologisch kluge Art vernetzen. Genau das aber bleibt nicht nur möglich, es ist jetzt sogar ein bisschen realistischer geworden. Europa leistet Vorarbeiten für eine regelbasierte Welt.