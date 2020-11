Europaparlament will Obdachlosigkeit in der EU bis 2030 beenden

Ein Obdachloser sitzt an einer Straße in der Nähe des Feldlazaretts in der Pfarrei Santa Anna, welches einer der wenigen Versammlungs- und Lebensmittelverteilungspunkte im Zentrum von Barcelona ist, der nicht in Folge der Corona-Pandemie geschlossen wurde. Aufgrund der Schließung verschiedener Einrichtung und Restaurants sind Wohnungslose noch größeren Schwierigkeiten ausgesetzt, um an warmes Essen oder Räume zum Waschen zu gelangen, ohne dabei ihre Habseligkeiten unbeaufsichtigt zu lassen. Da weniger Menschen auf den Straßen unterwegs sind, ist außerdem die Einnahme von Almosen stark zurückgegangen. © Quelle: David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa