Europa und die Türkei: Erdogan am Scheideweg

Anzeige

Anzeige

Ab Dienstag berät das Ministerkomitee des Europarats über ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei. Es geht um die Verfolgung des Bürgerrechtlers Osman Kavala, den die türkische Justiz weiter in Haft hält, entgegen einer Anordnung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der Fall Kavala wird nun zum Prüfstein für die Beziehungen der Türkei zu Europa.

Sie wisse gar nicht mehr, wie viele Verhandlungen sie in den vergangenen vier Jahren schon besucht habe, sagte Ayse Bugra am vergangenen Freitag nach dem jüngsten Gerichtstermin im Prozess gegen ihren Ehemann Osman Kavala. Aber am Ende komme immer das Gleiche heraus: die Verlängerung der Untersuchungshaft. „Das ist nicht normal“, sagte die Ökonomieprofessorin Bugra, „es widerspricht den Menschenrechten, und meine größte Sorge ist, dass dies die neue Normalität in der Türkei wird.“

Die Justiz wirft dem Kulturförderer Kavala vor, er habe 2013 die Massenproteste gegen den damaligen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan organisiert und gehöre zu den Hintermännern des Putschversuchs vom Juli 2016. Kavala bestreitet die Vorwürfe. Erdogan gilt als treibende Kraft der Strafverfolgung. Er hatte Kavala schon vor Beginn des Prozesses als „Spion“ und „Terrorfinanzier“ vorverurteilt. Der Oppositionspolitiker Sezgin Tanrikulu sagt, es gebe gegen Kavala „nicht einmal die kleinste Spur eines Anfangsverdachts“.

Anzeige

Amnesty International: Türkische Justiz ist „nicht willens, Recht zu sprechen“

Bereits Ende 2019 ordnete der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) Kavalas sofortige Freilassung an. Mit der am Freitag gefällten Entscheidung, den Bürgerrechtler weiter in Haft zu halten, ignoriert die Türkei ein weiteres Mal das Urteil des EGMR, obwohl das Land als Mitglied des Europarats an dessen Entscheidungen gebunden ist.

Mitte September setzte der Europarat der Türkei eine letzte Frist zur Freilassung Kavalas. Sie läuft am Dienstag ab. Dann beginnt das Ministerkomitee des Europarats in Straßburg seine dreitägige Sitzung. Der Fall Kavala steht auf der Tagesordnung. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International appellierte an das Komitee, das Ausschlussverfahren einzuleiten. In einem offenen Brief schreibt Amnesty-Europa-Direktor Nils Muiznieks: „Es geht um Freiheit für Osman Kavala, einen Menschenrechtler, der seit über vier Jahren willkürlich aus politischen Gründen in Europas größtem Hochsicherheitsgefängnis Silivri in Istanbul gefangen gehalten wird.“ Der Fall Kavala zeige, dass die türkische Justiz „nicht willens und nicht in der Lage ist, Recht zu sprechen“.

Anzeige

Ein Ausschluss wäre für die Türkei ein großer Gesichtsverlust

Kommt es zu einem Ausschlussverfahren, wäre es erst das zweite in der 72-jährigen Geschichte des Europarats. Aserbaidschan wollte jahrelang den Regimekritiker Ilgar Mammadov nicht freilassen, entgegen einer Entscheidung des EGMR. Erst als der Europarat ein Ausschlussverfahren einleitete, kam Mammadov 2018 frei.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Für die Türkei, die dem Europarat seit seiner Gründung 1949 angehört und die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet hat, wäre ein Ausschluss ein enormer internationaler Gesichtsverlust. Manche Beobachter erwarten daher, dass Ankara doch noch einlenkt. Kavalas Untersuchungshaft könnte beispielsweise in Hausarrest umgewandelt werden. Oder die Regierung bürgert Kavala aus und verweist ihn des Landes. Bei der Verhandlung am vergangenen Freitag zeichnete sich aber noch keine Lösung ab. Möglicherweise spielt Erdogan auf Zeit.

Verfahren vor Europarat kompliziert – Kavala weiterhin in Haft

Ein Vertragsverletzungsverfahren im Europarat ist kompliziert und wird sich über viele Monate hinziehen. Es kann nur eingeleitet werden, wenn zwei Drittel der Mitgliedsstaaten zustimmen. Im Verlauf des Verfahrens müssen sowohl die Türkei als auch der Menschenrechtsgerichtshof angehört werden. Das Verfahren könnte dazu führen, dass der Europarat die Mitgliedschaft der Türkei suspendiert und ihr Stimmrecht aussetzt oder aber das Land ganz aus der Organisation ausschließt.

Kavala sitzt nun bereits seit mehr als vier Jahren ohne Urteil in Haft. Der Prozess wird am 17. Januar fortgesetzt. Dann müssen die Richter erneut über Fortdauer oder Aufhebung der Untersuchungshaft entscheiden.