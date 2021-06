Eurofighter-Nachfolger FCAS: Ein Rüstungsprojekt, das es in sich hat

Anzeige

Berlin. Eckhardt Rehberg, Chefhaushälter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, geht bald in Rente. Der 67-Jährige tritt bei der Bundestagswahl nicht mehr an. Am Mittwoch indes muss er mit den anderen Mitgliedern des Haushaltsausschusses noch einmal ein Programm von fast 80 Tagesordnungspunkten bewältigen. Dabei ragt ein Tagesordnungspunkt heraus: die Entscheidung über das „Future Combat Air System“ (FCAS) – ein geplantes Luftwaffensystem, das als Nachfolger des Eurofighter gilt.

Die Sache sei „noch nicht entschieden“, sagt Rehberg, einsilbiger als gewohnt. Die Entscheidung werde wohl erst am Mittwoch Vormittag fallen. Dann beschäftigt sich zunächst der Verteidigungsausschuss mit dem Thema. Der CDU-Politiker ist mit seiner Skepsis nicht allein. Denn FCAS ist heikel.

SPD-Fraktionschef skeptisch

Das fängt mit der Technik und dem Geld an. Das Vorhaben des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus beinhaltet nicht nur die Entwicklung eines Flugzeugs. Dazu sollen auch autonome Drohnen gehören, die es begleiten, Satellitentechnik zur Steuerung und Komponenten zur Vernetzung. Entsprechend soll allein die Entwicklung bis 2027 rund 100 Milliarden Euro kosten. Für die vorbereitenden Studien bis dahin werden 4,5 Milliarden Euro fällig – genau jenes Geld, das jetzt im Haushaltsausschuss bewilligt werden soll. Ob der Plan aufgeht, ist unsicher. Es wäre auch nicht das erste Rüstungsprojekt, das scheitert, länger dauert oder erheblich teurer wird.

Ein weiteres Problem sind die Verträge. Für die laufende Phase 1a des Projekts liegt ein Vertrag vor, für die zur Finanzierung durch den Haushaltsausschuss anstehenden Phasen 1b und 2 nicht. Der Grünen-Abgeordnete Tobias Lindner, der dem Verteidigungs- und dem Haushaltsausschuss angehört, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Der Grundgedanke des Projekts ist richtig. Aber nur weil man es europäisch macht, kann man nicht alle Risiken inkauf nehmen. Und dass wir Geld freigeben sollen für nicht endverhandelte Verträge ist ein einmaliger Vorgang.“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sagte dem RND: „Das Projekt ist mit vielen Fragen belastet.“ Und „leider“ habe Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) „immer noch nichts aus den hausgemachten Problemen bei früheren Großprojekten gelernt, sondern erneut auch bei diesem wichtigen europäischen Projekt viele handwerkliche Fehler gemacht“.

Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD © Quelle: imago images/Political-Moments

Das bezieht sich nicht zuletzt auf ein drittes Problem. Zwar stehen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hinter FCAS. In Berlin heißt es jedoch, dass die Deutschen vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der 2022 eine Präsidentschaftswahl bestehen muss, über den Tisch gezogen worden seien. So weisen der Bundesrechnungshof und das Beschaffungsamt der Bundeswehr darauf hin, dass Deutschland die technologischen Komponenten des Projekts am Ende gar nicht voll nutzen könne. Dem Vernehmen nach wäre etwa ein Drittel der Nutzungsrechte für die deutsche Seite eingeschränkt – nicht für die französische. Ohnehin betont ein Berliner Hausälter spitz, dass „in Frankreich alles im Elysee-Palast entschieden wird“, dem Sitz des Präsidenten, und „bei uns im Bundestag“.

Startklar in 20 Jahren

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Johann Wadephul sagte dem RND gleichwohl: „Das ist ein in der Tat ambitioniertes Vorhaben zwischen Deutschland und Frankreich. Doch wir werden es vorantreiben. Denn damit überspringen wir technologisch eine ganze Generation. Entscheidend ist, dass wir daraus ein europäisches Projekt machen und verdeutlichen, dass wir dazu stehen. Die Franzosen sollten sich auf uns verlassen können.“ Es gehe auch um internationalen Wettbewerb, etwa mit Boeing in den USA.

Tatsächlich startklar sein soll das System übrigens erst in 20 Jahren. Eckhardt Rehberg ist dann 87 Jahre alt. Auch alle anderen heute verantwortlichen Politiker wären – wenn FCAS-Flugzeuge in Begleitung von Drohnen fliegen oder nicht fliegen – wohl nicht mehr im Amt.