EuGH zu Transitlagern für Asylbewerber: Ungarn verstößt gegen EU-Recht

Luxemburg. Die Unterbringung von Asylbewerbern im ungarischen Container-Lager Röszke ohne Einzelfallprüfung verstößt nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs gegen EU-Recht. Die Bedingungen in dem Lager glichen einer Inhaftierung, befanden die Luxemburger Richter am Donnerstag.

Hintergrund ist der Fall von vier Asylbewerbern aus dem Iran und aus Afghanistan. Die ungarischen Behörden wiesen ihre Asylanträge mit der Begründung ab, sie seien über ein Land - den Nicht-EU-Staat Serbien - eingereist, in dem ihnen weder Verfolgung noch ernsthafter Schaden drohe.

Serbien lehnte es jedoch ab, die Menschen zurückzunehmen. Als Aufenthaltsort wurde ihnen dann ein Sektor in der Transitzone Röszke zugewiesen.

Seit Frühjahr 2017 hält Ungarn Asylbewerber in zwei Container-Lagern unmittelbar an der Grenze zu Serbien fest. Die Gebiete sind mit hohem Zaun und Stacheldraht umgeben. Die vier Asylbewerber durften ihren Sektor nur in Ausnahmen und in polizeilicher Begleitung verlassen.