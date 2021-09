EuGH fällt Asylurteile: Mehr Rechte für Eltern von Minderjährigen - Vorgehen in Österreich unzulässig

Anzeige

Anzeige

Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Rechte von Eltern gestärkt, deren minderjährigen Kindern in Deutschland nach einem Asylantrag Schutz gewährt wurde. Nach einem Urteil vom Donnerstag haben Vater und Mutter nach EU-Recht ebenfalls Anspruch auf Schutz, wenn sie vor der Volljährigkeit ihres Kindes formlos einen entsprechenden Antrag stellen. Zudem stellte das Gericht klar, dass die Bewilligung nicht von der „Wiederaufnahme des Familienlebens“ zwischen den Eltern und dem Kind abhängig gemacht werden darf. Auch dürfen Leistungen und Schutzstatus nach Eintritt der Volljährigkeit des Kindes nicht einfach wieder eingeschränkt werden.

Die Klarstellungen des EuGH (Rechtssache C-768/19) werden nun Grundlage für ein Urteil des Bundesverwaltungsgericht sein. Dieses hat darüber zu entscheiden, ob ein afghanischer Staatsangehöriger sogenannten subsidiären Schutz mit der Begründung beanspruchen kann, dass seinem Sohn dieser Schutzstatus zuerkannt wurde. Deutsche Behörden hatten dies verneint - unter anderem mit der Begründung, dass der Vater erst nach dem 18. Geburtstag seines Sohn förmlich einen Asylantrag gestellt hatte.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Subsidiärer Schutz wird in Deutschland gewährt, wenn einem Asylsuchenden weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können, im Herkunftsland aber zum Beispiel durch bewaffnete Konflikte ernsthafter Schaden droht. Eine Asylberechtigung haben lediglich politisch verfolgte Personen ohne eine Fluchtalternative innerhalb des Herkunftslandes oder anderweitigen Schutz vor Verfolgung. Der noch weitgehendere Flüchtlingsschutz wird insbesondere bei Verfolgung durch nichtstaatliche Akteuren gewährt.

EuGH urteilt gegen Österreichs Asylverfahren

Der EuGH hat zudem für Asylbewerber nachteilige Regelungen in Österreich für unzulässig erklärt. Nach einem Urteil vom Donnerstag dürfen die Behörden des Landes einen Antrag auf internationalen Schutz nicht allein deshalb als unzulässig zurückweisen, weil er auf Umstände gestützt ist, die bereits zur Zeit eines Verfahrens über einen vorherigen Antrag existierten. Zudem darf die Bearbeitung nach EU-Recht auch nicht davon abhängig gemacht werden, ob der Folgeantrag innerhalb einer bestimmten Frist gestellt wurde.

Hintergrund des EuGH-Urteils (Rechtssache C-18/20) ist der Fall eines Irakers, der in Österreich internationalen Schutz begehrt. Der Mann hatte in einem ersten Antrag erklärt, dass er bei einer Rückkehr in seine Heimat der Gefahr ausgesetzt wäre, getötet zu werden, weil er sich geweigert habe, der Aufforderung schiitischer Milizen nachzukommen, für sie zu kämpfen.

Abgelehnter Asylantrag, weil Iraker Homosexualität nicht im Erstantrag angab

Nach der Ablehnung dieses Antrages reichte er dann einen zweiten ein, in dem er angab, homosexuell zu sein - was im Irak und in seiner Religion verboten sei. Der Mann erläuterte dazu, dass er zum Zeitpunkt des ersten Antrags noch nicht gewusst habe, dass er in Österreich nichts zu befürchten habe, wenn er sich zu seiner Homosexualität bekenne. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wies den Antrag allerdings als unzulässig zurück. Als Begründung führte es laut EuGH an, dass der Mann seine Homosexualität bereits im ersten Asylverfahren hätte geltend machen müssen.

Über eine Klage des Mannes gegen die Entscheidung muss nun der österreichische Verwaltungsgerichtshof urteilen. Um sich dabei an europäisches Recht zu halten, hatte es den EuGH um Auslegung der relevanten EU-Verfahrensrichtlinie gebeten.