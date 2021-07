EuGH: Disziplinarregeln für Richter in Polen verletzen EU-Recht

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Der Europäische Gerichtshof hat die Disziplinarregeln für Richter in Polen abgelehnt. Diese seien mit dem EU-Recht nicht vereinbar, weil sie die Unabhängigkeit der Gerichte untergraben könnten, erklärte der EuGH am Donnerstag und gab Klagen der EU-Kommission statt. Richter in Polen könnten bei ihren Entscheidungen unter Druck gesetzt und zu Opfern politischer Kontrolle gemacht werden.

Polen verstoße hier gegen seine Verpflichtungen aus dem EU-Recht, urteilte der EuGH. Die polnischen Behörden sollten die notwendigen Schritte unternehmen, um die Situation in Ordnung zu bringen.

Das Urteil dürfte den Streit zwischen der EU und Polen verschärfen. Das polnische Verfassungsgericht hatte erst am Mittwoch einstweilige Verfügungen des EuGH zu einer Disziplinarkammer für die Maßreglung von Richtern für ungültig erklärt. Der EuGH hatte angeordnet, die Disziplinarkammer am Obersten Gericht Polens auszusetzen. Das polnische Verfassungsgericht erklärte dagegen, die einstweilige Verfügung der Luxemburger Richter sei nicht bindend.