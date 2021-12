EU will mehr Druck auf Herkunftsstaaten machen

Anzeige

Brüssel. Die EU will künftig mehr Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis wieder zurückschicken und dabei mehr Druck auf die Herkunftsländer machen. Bei ihrem Gipfel in Brüssel betonten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend die Bedeutung einer einheitlichen Politik.

Die EU-Kommission solle zusammen mit den Mitgliedsstaaten Schritte ergreifen, um „effektive Rückführungen“ sicherzustellen. Die Visa-Vergabe, die Handelsbeziehungen und die Entwicklungshilfe sollten genutzt werden, um Druck auf Drittstaaten zu machen, existierende Abkommen umzusetzen oder neue abzuschließen.

Vorwürfe gegen Belarus

Die sogenannte Rückführungsquote der EU ist seit Jahren gering. 2018 hatte die EU-Kommission das Ziel gesetzt, sie bis 2020 auf rund 70 Prozent zu steigern. Tatsächlich sind 2019 nach Angaben der EU-Kommission nur 29 Prozent jener Menschen ausgereist, die die EU-Staaten hätten verlassen müssen.

Die Staats- und Regierungschefs verurteilten zudem die „Instrumentalisierung von Migranten und Flüchtlingen durch das belarussische Regime und die dadurch entstandene humanitäre Krise“. Die EU wirft dem autoritären Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage im Westen zu destabilisieren. In der Gipfelerklärung ist von einem „hybriden Angriff“ die Rede.