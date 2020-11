EU: Treibhausgase sinken auf niedrigsten Stand seit 1990

Die Sonne geht hinter dem Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine in Niedersachsen auf. Die Corona-Beschränkungen haben weltweit zu einem deutlichen Rückgang beim Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid geführt. So seien im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 1,5 Milliarden Tonnen weniger oder 8,8 Prozent weniger CO2 in die Atmosphäre gepustet worden als im Vorjahreszeitraum, berichtete das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am 14.10.2020. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa