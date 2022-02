EU-Taxonomie: Atom- und Gaskraft sollen Mittwoch als „grüne“ Energie eingestuft werden

Protest gegen grüne EU-Taxonomie für Atomenergie und Erdgas Protestkation am 11.01.2022 in Frankfurt am Main vor der Euroskulptur am Willy-Brandt-Platz. Die EU-Kommission will am Mittwoch Gas- und Atomkraft offiziell als nachhaltig einstufen. © Quelle: imago images/Tim Wagner