EU-Sondergipfel: Von der Leyen sieht Beziehungen zur Türkei am Scheideweg

Brüssel. Die Beziehungen der Europäischen Union zur Türkei stehen aus Sicht von Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Scheideweg. Zum Auftakt des EU-Sondergipfels sagte von der Leyen am Donnerstag in Brüssel: “Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder steigen die Spannungen weiter, das wollen wir nicht. Oder es gibt eine Deeskalation und wir bewegen uns hin zu einer konstruktiven Beziehung. Das wollen wir.” Für beide Fälle habe die EU die nötigen Instrumente zur Hand.

Auch EU-Ratschef Charles Michel sagte vor dem Sondergipfel, es lägen mehrere Optionen auf dem Tisch. Zugleich sicherte er Griechenland und Zypern beim Schutz ihrer Hoheitsrechte volle Solidarität zu. Mit Blick auf das Verhältnis zur Türkei betonte er: “Wir wollen mehr Vorhersehbarkeit, wir wollen mehr Stabilität in der Region.” Die EU müsse deutlich machen, welche Beziehung sie künftig zu diesem Teil der Welt haben wolle.

Merkel macht sich für konstruktives Verhältnis stark

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) machte sich zuvor trotz aller Differenzen für ein konstruktives Verhältnis zur Türkei stark. Merkel verwies am Donnerstag in Brüssel darauf, dass die Türkei Nato-Partner sei und man in der Flüchtlingsfrage aufeinander angewiesen sei.

Mit Blick auf den Streit um Gebietsansprüche im östlichen Mittelmeer zwischen der Türkei und den EU-Ländern Griechenland und Zypern sagte die Kanzlerin: “Wir müssen die Spannungen im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis natürlich beheben, und für mich spielt hier die Diplomatie eine herausragende Rolle.”

Hintergrund ist, dass die Türkei im östlichen Mittelmeer Erdgasfelder erforschen lässt, was Griechenland und Zypern für illegal halten. Die EU hatte der Türkei deshalb Ende August ein Ultimatum gesetzt und mit zusätzlichen Sanktionen gedroht.

Wenn es keine Fortschritte bei Gesprächen zur Beilegung des Konfliktes gebe, könne auf dem Sondergipfel eine Liste weiterer Strafmaßnahmen diskutiert werden, sagte damals der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Zuletzt gab es Zeichen der Entspannung, aber noch ist unklar, wie sie von den Staats- und Regierungschefs beurteilt werden.