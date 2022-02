EU-Rechtsstreit: Polens Präsident Duda will umstrittene Justizkammer abschaffen

Anzeige

Anzeige

Der polnische Präsident Andrzej Duda will den Streit mit der EU um die Justizreform in seinem Land entschärfen. Er wolle dem Parlament eine Gesetzesvorlage übermitteln, laut der die am Obersten Gericht etablierte Disziplinarkammer abgeschafft werden solle, teilte Duda am Donnerstag mit. „Wir brauchen diesen Disput nicht.“ Schließlich gehe Polen innenpolitisch und international durch eine schwierige Zeit.

Er plädiere dafür, dass die Disziplinarkammer geschlossen und durch ein neues, kleineres Gremium ersetzt werde, das mit der beruflichen Prüfung von Richtern betraut werden solle. Duda drang auf eine rasche Verabschiedung seines Gesetzesentwurfs. Seine Vorlage müsste von beiden Kammern des Parlaments und von der Regierung gebilligt werden, ehe er sie unterzeichnen kann.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Duda steht der nationalkonservativen Regierungspartei PiS nahe. Es war zunächst unklar, ob der Vorstoß vorab abgestimmt war und ob die Regierung grünes Licht geben würde.

Die Disziplinarkammer kann mit Billigung der national-konservativen Regierungspartei PiS Richter maßregeln. Einige Richter mit einer kritischen Haltung gegenüber der Regierung und deren Versuchen der Einflussnahme auf die polnische Justiz wurden suspendiert. Viele polnische Richter sehen in dem Gremium auch ein Werkzeug, um Kollegen zu Urteilen im Sinne der Regierung zu drängen.

Im vergangenen Jahr hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine einstweilige Auflösung der Disziplinarkammer angeordnet, da sie gegen EU-Recht verstoße. Für jeden Tag, an dem sie weiterbesteht, wurde Polen zudem später mit einem Bußgeld von einer Million Euro belegt.

Anzeige

Die Regierung in Warschau zeigte sich jedoch unbeugsam, auch die Strafe will sie nicht bezahlen. Die EU erwägt daher, den für Polen bestimmten Anteil aus einem Corona-Hilfsfonds einzufrieren.