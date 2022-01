Humanitäre Hilfe: Europäische Union will 1,5 Milliarden Euro bereitstellen

Anzeige

Brüssel. Die EU will in diesem Jahr rund 1,5 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe bereitstellen. Von dem Betrag sollen nach Angaben der EU-Kommission 469 Millionen Euro in afrikanische Länder südlich der Sahara fließen. 351 Millionen Euro sind für die Länder im Nahen Osten und in Nordafrika eingeplant. Weitere Hilfsgelder gibt es unter anderem für Afghanistan sowie für Projekte zur Bewältigung von Krisen in der Ukraine, im Westbalkan und im Kaukasus.

Humanitärer Bedarf wächst

„Der humanitäre Bedarf ist so groß wie nie zuvor und wächst weiter“, sagte der für das EU-Krisenmanagement zuständige Kommissar Janez Lenarčič am Montag. Dies sei hauptsächlich auf Konflikte zurückzuführen, aber in zunehmendem Maße auch auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und Covid-19. Die Planung der EU für dieses Jahr liegt leicht über der des vergangenen Jahres. Damals hatte die Kommission im Januar Ausgaben in Höhe von 1,4 Milliarden Euro veranschlagt.