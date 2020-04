Anzeige

Anzeige

Straßburg. Im derzeit ungenutzten Gebäude des Europaparlaments in Straßburg soll ein Zentrum für Coronavirus-Tests und Beratung entstehen. Das sei in Zusammenarbeit mit den französischen Behörden beschlossen worden, teilte EU-Parlamentspräsident David Sassoli am Dienstag auf Twitter mit. So wolle man in der schwierigen Zeit der Gastgeber-Stadt des Parlaments und deren Bürgern beistehen, schrieb Sassoli.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Das Europaparlament stelle einen Teil seiner Räumlichkeiten zur Verfügung, damit dort ein Test-Zentrum mit Betten und ein Beratungsbereich mit Arztpraxis untergebracht werden könnten, hieß es aus Parlamentskreisen. Demnach wird auch ein Teil der Fahrzeug-Flotte des EU-Parlaments für den Transport von medizinischem Personal eingesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

En coopération avec les autorités françaises, nous avons mis à disposition le siège du @Europarl_FR à Strasbourg pour qu'il soit transformé en centre de dépistage et de consultation #COVID19. Nous voulons être avec notre ville d'accueil et ses citoyens en ces temps difficiles. — David Sassoli (@EP_President) April 7, 2020

Im elsässischen Straßburg hat das EU-Parlament einen seiner zwei Sitze. Dort finden bis voraussichtlich September wegen der Coronavirus-Pandemie aber keine Plenarsitzungen statt. Die Region Grand Est, in der auch Straßburg liegt, gilt als einer der Brennpunkte der Coronavirus-Pandemie in Frankreich.

RND/dpa