EU-Migrationspakt: Ursula von der Leyen will die jahrelange Blockade lösen

Brüssel. Seit Jahren wird gestritten und blockiert, seit Jahren fliegen die Schuldzuweisungen hin und her. Einig sind sich alle Beteiligten nur darin, dass die gegenwärtige Migrationspolitik in der EU nicht funktioniert. An diesem Mittwoch will die EU-Kommission nun einen neuen Vorschlag für eine gemeinsame Flüchtlingspolitik der 27 EU-Staaten präsentieren. Geht es nach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dann wird das bisherige Regelwerk über Bord geworfen. Details sind noch streng geheim. Aber der Erwartungsdruck ist hoch.

Verteilung Schutzsuchender seit Jahren Streit

Einem Bericht der “Welt” zufolge setzt die EU-Kommission darauf, die EU-Staaten künftig in Ausnahmesituationen zur Aufnahme von Schutzbedürftigen zu verpflichten. Alternativ könnten die Regierungen aber auch andere Hilfe leisten, etwa bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, hieß es unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomaten. EU-Kreise bestätigten dies.

An dem derzeit gültigen Dublin-Prinzip, wonach in der Regel jener EU-Staat für einen Asylantrag zuständig ist, auf dessen Boden der Schutzsuchende zuerst europäischen Boden betreten hat, will die EU-Kommission dem “Welt”-Bericht zufolge weitgehend festhalten.

Bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union hatte von der Leyen in der vergangenen Woche noch angekündigt: “Wir werden die Dublin-Verordnung abschaffen und durch ein neues europäisches System zur Migrationssteuerung ersetzen.” Dieser Vorschlag werde zudem “einen neuen starken Solidaritätsmechanismus” enthalten. Im neuen “Migrationspakt” sollen Asyl- und Rückführungsverfahren enger verknüpft, Schleuser stärker bekämpft und der Schutz der Außengrenzen verbessert werden.

Die Verteilung Schutzsuchender auf die EU-Staaten ist seit Jahren Kern der Diskussion. Die sogenannten Dublin-Regeln legen bisher fest, dass für Asylanträge grundsätzlich das EU-Land zuständig ist, in dem ein Flüchtling zum ersten Mal europäischen Boden betritt. Das führte dazu, dass Länder an den Außengrenzen der EU wie Griechenland und Italien in den Jahren 2015 und 2016 vollkommen überlastet waren und Migranten oft einfach in andere EU-Staaten weiterschickten.

Seither debattiert die EU über eine Reform des Asylsystems. Doch alle Versuche scheiterten bislang an der Frage der Verteilung von Flüchtlingen. Regierungen in osteuropäischen Staaten weigern sich kategorisch, Flüchtlinge aufzunehmen. Dadurch entstanden die berüchtigten Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln. Dort herrschen zum Teil unmenschliche Bedingungen, wie die Brandkatastrophe im Lager Moria auf Lesbos vor Augen führte.

Barley: Flüchtlingspolitik ist “europäische Schande”

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, nannte die gegenwärtige Flüchtlingspolitik eine “europäische Schande”. Für das unnötige Leid der Geflüchteten seien “solche Mitgliedstaaten verantwortlich, die bereits jetzt Minderheiten im eigenen Land nicht gut behandeln und sich beharrlich weigern, Geflüchtete aufzunehmen”, sagte die SPD-Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Ich erwarte von der Kommission, dass sie mit ihrem Vorschlag alle Mitgliedstaaten in die Pflicht nimmt. Wer sich nicht an der Aufnahme beteiligt, der muss einen anderen substanziellen Beitrag leisten, etwa finanziell.”

Die frühere Bundesjustizministerin forderte, dass aufnahmewillige Staaten mehr europäische Unterstützung erhalten, um die Asylverfahren so schnell wie möglich zu bearbeiten und jene Menschen zu integrieren, die ein Bleiberecht bekommen. “Auch sollte die Kommission die zahlreichen aufnahmewilligen Kommunen stärker in den Fokus rücken und ihnen direkten Zugang zu europäischen Mitteln verschaffen”, sagte Barley.

Konservative für mehr Grenzschutz

Auch Daniel Caspary, Chef der deutschen CDU/CSU-Abgeordneten im Europaparlament, verlangte, dass Staaten die Möglichkeit bekommen sollten, “anderweitig Solidarität zu zeigen”. Das könne “etwa durch mehr Engagement bei Entwicklungshilfe, Sicherheitspolitik, beim Grenzschutz oder bei der Ausstattung von Einrichtungen an der EU-Außengrenze” geschehen.

Die Konservativen wollen zudem den Schutz der Außengrenzen verbessern. Europa müsse selbst entscheiden, wer in die EU komme, sagte Caspary dem RND. “Das dürfen wir nicht den Schleusern überlassen.” Dafür brauche es europäische Einrichtungen an der EU-Außengrenze, in denen nach klaren rechtsstaatlichen Kriterien entschieden wird, wer eine Bleibeperspektive hat und wer nicht.

Streit ist programmiert

Auch die Europa-Grünen setzen auf jene Gemeinden, Städte und Regionen in der EU, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. An den Außengrenzen sollen nach Vorstellung der Grünen sogenannte offene Registrierungszentren eingerichtet werden. Dort könnten Mitarbeiter der EU-Asylbehörde EASO die ankommenden Menschen registrieren und nach Möglichkeit auch den Aufnahmestaat festlegen.

Ob der neue Migrationspakt umgesetzt wird, ist noch nicht gewiss. Das letzte Wort haben die 27 Staats- und Regierungschefs, die die Reformpläne einstimmig billigen müssen. Streit ist programmiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das vor wenigen Tagen so beschrieben: Die Migrationspolitik sei in der EU “das dickste Brett”, dagegen seien Finanzverhandlungen eine einfache Sache.