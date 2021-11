EU-Innenkommissarin: „Belarus nicht in erster Linie Migrationskrise“

Anzeige

Anzeige

Brüssel. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat mit Blick auf das Vorgehen des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko an der Grenze zur Polen von einer „beispiellosen Situation“ gesprochen. „Belarus ist ein Land ohne Migrationsdruck. Belarus ist ein Land, aus dem Menschen fliehen, nicht in das Menschen fliehen“, sagte die Schwedin am Dienstag im Europaparlament.

Die aktuelle Situation sei der verzweifelte, unzulässige Versuch eines Regimes, das Menschen einlädt, zu kommen. Es locke Menschen mit dem Versprechen eines einfachen und sicheren Wegs in die EU an. Stattdessen müssten die Menschen viel Geld zahlen, sagte Johansson. Sie würden nach Minsk gebracht, blieben dort für eine Weile in Hotels und würden dann mit Hilfe von Menschen in Militärkleidung nahe an die Grenzen zur EU gebracht. Zugleich müssten sie ein Pfand - eine Summe nannte Johansson nicht - in Minsk lassen. Den Migranten würde das Versprechen gemacht, sie könnten das Pfand wieder abholen, falls sie es nicht in die EU schafften. Doch würden die Menschen dann Richtung EU gedrängt und nicht zurückgelassen.

EU-Innenkommissarin Johansson: „Aggression eines Unrechtregiemes, statt Migrationskrise“

„Sie bringen Menschen in eine potenziell sehr gefährliche Situation. Das ist völlig inakzeptabel“, sagte Johansson. Dies sei nicht in erster Linie eine Migrationskrise, sondern die Aggression eines verzweifelten, unrechtmäßigen Regimes, das zu schrecklichen Dingen in der Lage sei und sich nicht um das Leben von Menschen kümmere.

Anzeige

Die EU wirft Lukaschenko unter anderem vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen wie Afghanistan und dem Irak einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Zuletzt hatte sich die Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen zugespitzt. Polnischen Angaben zufolge liefen Tausende Menschen von belarussischer Seite aus in Richtung polnischer Grenze. Größere Gruppen versuchten, die Zaunanlage zu durchbrechen.