EU-Haushaltsstreit: Merkel wirbt um Zustimmung, Rutte erwartet Prüfung

Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU-Gipfel um Zustimmung für den mit Polen und Ungarn ausgehandelten Kompromiss im Streit um den EU-Haushalt und den Corona-Wiederaufbaufonds geworben.

„Es wäre natürlich ein sehr wichtiges Zeichen auch für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, wenn wir dieses wichtige Ergebnis erzielen könnten“, sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. Die Bundesregierung und auch sie persönlich hätten in den vergangenen Tagen sehr intensiv an einer Lösung gearbeitet. „Es wird sich heute zeigen, ob wir dann auch eine Einstimmigkeit im Europäischen Rat dafür finden. Wir haben jedenfalls versucht, dafür viele Vorarbeiten zu leisten.“

Ungarn hatte zusammen mit Polen das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket einschließlich 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen blockiert. Grund war ihre Ablehnung einer neuen Rechtsstaatsklausel. Am Mittwoch hatte die deutsche EU-Ratspräsidentschaft einen Kompromiss mit beiden Staaten ausgehandelt, der die Blockade auflösen soll. Dem müssen alle übrigen EU-Staaten aber noch zustimmen.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erwartet unterdessen Klarstellungen und Sicherheiten zu dem Kompromiss. Rutte kündigte am Donnerstag beim EU-Gipfel an, dass über eine Prüfung durch den juristischen Dienst der EU sichergestellt werden solle, dass die geplante Zusatzerklärung die Anwendung des neuen Verfahrens zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen nicht einschränke.

Überprüfung durch den EuGH

Zudem brauche es eine Einschätzung des Europaparlaments sowie eine Garantie, dass Rechtsstaatlichkeitsverstöße im Fall einer langwierigen Prüfung des Verfahrens durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) auch nachträglich geahndet werden können.

Der Deal mit der Zusatzerklärung wurde von der derzeitigen deutschen EU-Ratspräsidentschaft ausgehandelt, um Ungarn und Polen dazu zu bewegen, ihr Veto gegen Entscheidungen zum langfristigen EU-Haushalt und zu den milliardenschweren Corona-Hilfen aufzuheben. Die beiden Länder hatten die Blockade begonnen, weil sie befürchten, dass der neue Rechtsstaatsmechanismus darauf abzielt, ihnen wegen umstrittener politischer Projekte EU-Mittel kürzen zu können.

Über die Zusatzerklärung soll nun unter anderem festgelegt werden, welche Möglichkeiten Ungarn und Polen haben, sich gegen die Anwendung des Verfahrens zu wehren. Eine davon ist eine Überprüfung durch den EuGH. Dem Kompromiss müssen nun auch noch die anderen 24 EU-Staaten zustimmen. Eine Entscheidung wird beim EU-Gipfel an diesem Donnerstagnachmittag erwartet.