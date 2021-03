EU-Handelspolitiker kritisiert Exportstopps für Impfstoffe: „Mit riesiger Kanone gegen einen Spatz“

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Bernd Lange ist Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament. Der SPD-Politiker aus Niedersachsen ist auch Mitglied der sogenannten Impf-Kontaktgruppe, in der die EU-Kommission regelmäßig über den Verlauf der Impfstrategie berichten muss.

Herr Lange, Sie sind einer von drei Europaabgeordneten, denen die EU-Kommission einmal pro Woche Informationen über die Impfstrategie der EU geben muss. Was haben Sie beim ersten Treffen dieser Kontaktgruppe erfahren?

Wir haben erfahren, dass bis Mitte der Woche mehr als 60 Millionen Impfdosen in der EU ausgeliefert wurden. Bis zum Ende des Quartals in zwei Wochen fehlen noch etwa 38 Millionen. Die EU-Kommission will noch einmal Druck auf die Hersteller machen, damit die Zielzahl von 100 Millionen Dosen im ersten Quartal erreicht wird. Im zweiten Quartal sollen dann noch einmal 300 Millionen hinzukommen.

Anzeige

400 Millionen Impfdosen bis Ende Juni – ist das wirklich zu schaffen?

Wenigstens ist in der EU-Kommission nun das Bewusstsein geschärft worden, dass es große Probleme gibt – vor allem mit Astrazeneca. Das Unternehmen kann seine Verpflichtungen nicht einhalten. Der Konzern soll im zweiten Quartal 180 Millionen Dosen liefern. Bisher sind aber nur 90 Millionen sicher. Wir erwarten, dass die Kommission weiter Druck auf Astrazeneca macht. Die müssen die fehlenden Dosen aus ihren Werken, die außerhalb der EU liegen, nach Europa schaffen – so wie es in den Verträgen steht.

Und wie steht es mit den Produktionskapazitäten in der EU?

Bei unserem Treffen war auch Industriekommissar Thierry Breton dabei. Er will jetzt so schnell wie möglich Partnerschaften zwischen Pharmakonzernen schaffen, um die Kapazitäten auszubauen. Ein paar gibt es schon. Sanofi will Impfstoff von Biontech/Pfizer herstellen. Und im niedersächsischen Hameln will die Siegfried Gruppe das ebenfalls tun. Da muss aber noch mehr kommen.

Anzeige

Wird das denn schon in den nächsten drei, vier Monaten gelingen oder müssen wir noch länger warten?

Anzeige

Die Umrüstung dauert schon ein paar Monate. Aber ich gehe davon aus, dass die EU-Kommission das Problem jetzt wirklich erfasst hat. Es hat ja lang genug gedauert. Das Ziel, im dritten Quartal des Jahres zwischen 900 Millionen und einer Milliarde Impfdosen für die EU zur Verfügung zu haben, kann erreicht werden.

Die italienische Regierung hat die Ausfuhr von Astrazeneca-Impfstoffen nach Australien untersagt. Ursula von der Leyen erwartet weitere Exportstopps, und die Brüsseler Exportbremsenverordnung soll nun sogar bis Juni verlängert werden. Was halten Sie davon?

Ich halte von dieser Verordnung nichts. Da wird mit einer riesigen Kanone auf einen Spatz geschossen, also auf Astrazeneca. Die Kommission tut sich damit keinen Gefallen. Eigentlich ist Konsens in der EU, dass wir den internationalen Handel mit Impfstoffen nicht behindern wollen, damit eine globale Versorgung gewährleistet ist. Und dann fangen ausgerechnet wir Europäer damit an, Exporte zu stoppen. Ein Glück nur, dass dieses Instrument bislang nicht exzessiv verwendet wird. Immerhin sind aus der EU schon 34 Millionen Impfdosen in Drittländer exportiert worden.

Das Thema ist emotionsgeladen. EU-Ratspräsident Charles Michel hat jetzt erklärt, die EU exportiere sehr wohl Impfstoffe – im Gegensatz zu Großbritannien. Prompt gab es wütende Proteste in London. Droht jetzt ein Handelskrieg?

Die Beziehungen zu Großbritannien sind sehr angespannt. Das liegt daran, dass London bislang keine Belege für den Export von Impfstoffen vorgelegt hat. Ich halte es deswegen für plausibel, dass der Impfstoff aus den britischen Astrazeneca-Werken nur nach Großbritannien geht, nicht aber – wie im Vertrag vorgesehen – auch nach Europa. Aber die EU-Kommission muss da noch präzise Daten liefern. Dann wird man ja sehen, ob Michels Vorwurf stimmt oder nicht.

Auch die USA exportieren keinen Impfstoff. Wird es denn Streit über den Impfstoff von Johnson & Johnson geben, der am Donnerstag in der EU zugelassen wurde? Das Vakzin wird zwar auch in Europa hergestellt, aber abgefüllt wird es in den USA. Fürchten Sie, dass Washington bremsen wird?

Anzeige

Ich glaube nicht, dass es zu einem regelrechten Exportstopp für Johnson & Johnson aus den USA kommen wird. Aber man darf nicht vergessen. Die USA haben auch Lieferverträge mit Johnson & Johnson abgeschlossen. Die Biden-Regierung wird also sehr genau darauf achten, dass die USA bei der Lieferung nicht benachteiligt werden. Ich gehe aber davon aus, dass Johnson & Johnson auch der EU gegenüber vertragstreu ist. Wir haben insgesamt 400 Millionen Dosen bestellt und erwarten Lieferungen vom zweiten Quartal an.

Video EU: Weg frei für Impfstoff von Johnson & Johnson 0:46 min Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Johnson & Johnson in der EU empfohlen. © dpa/TNN

Das könnte also noch zu Streit führen. Doch an anderer Stelle sind sich die EU und die USA einig. In der Welthandelsorganisation WTO blockieren sie gemeinsam die Forderung von Indien und Südafrika, Patente auf Impfstoffe freizugeben. Das könnte ärmeren Ländern helfen, schneller an Impfstoffe zu kommen. Wie passt das zu den Erklärungen der EU-Spitze, dass eine globale Pandemie nur auf globaler Ebene bekämpft werden kann?

Das ist ein großes Problem. Wir müssten eigentlich alles dafür tun, damit der Impfstoff auf der ganzen Welt verteilt wird. Das ist auch in unserem Interesse. Wenn es in Afrika wirklich erst im Jahr 2023 eine hinreichende Impfdichte geben sollte, dann ist die Gefahr groß, dass sich dort Mutationen entwickeln und auch uns in der EU große Probleme bereiten.

Wie lässt sich das verhindern?

Ich finde, die neue WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala hat einen guten Vorschlag gemacht, dem die Blockierer folgen sollten. Sie will einen dritten Weg zwischen der zwangsweisen Patentfreigabe und dem Nichtstun gehen. Pharmakonzerne in der entwickelten Welt müssten Partnerschaften mit Unternehmen in der weniger entwickelten Welt eingehen. Ihre Patente könnten sie behalten, müssten dafür aber technologische Hilfe leisten, um die Impfstoffproduktion schnell in Gang zu bringen.

Anzeige

Was ist eigentlich mit Zöllen auf Grundstoffe für Vakzine oder Produkte wie Spritzen und Kühlschränke, die bis zu minus 70 Grad oder noch tiefer kühlen können? Müssten die nicht auch verschwinden, damit eine gerechte Impfstoffverteilung schnell gelingen kann?

Die EU und andere Länder fordern das in der WTO. Zölle auf solche Produkte darf es nicht geben. Leider haben wir die USA noch nicht überzeugen können.