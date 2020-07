EU-Gipfel zu Aufbauplan: Niederlande reagieren positiv auf neuen Vorschlag

Als Schritt in die richtige Richtung bezeichnete ein niederländischer Diplomat den neuen Vorschlag von EU-Ratschef Charles Michel zum milliardenschweren Corona-Aufbauplan. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte vor der Fortsetzung des EU-Gipfels am Samstag auf die Notwendigkeit von Reformen in den bedürftigen Ländern gepocht. © Quelle: imago images/Pro Shots