EU-Gipfel: Warum Ungarn am Ende der große Gewinner werden könnte

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Beim EU-Gipfel in Brüssel stand es am Sonntag Spitz auf Knopf. Auch nach dreitägigen Verhandlungen konnten sich die 27 Staats- und Regierungschefs nicht auf ein milliardenschweres Wiederaufbaupaket gegen die Corona-Folgen einigen. Umstritten blieben die Höhe des Milliardenfonds, die Rabatte für Mitgliedsstaaten und Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt am Sonntag sogar ein Scheitern des Gipfels für möglich. Die Verhandlungen in großer Runde sollten erst am frühen Abend wieder aufgenommen werden.

“Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen”, sagte Merkel: “Es gibt viel guten Willen. Aber es gibt auch viele Positionen. Und so werde ich mich mit dafür einsetzen. Aber es kann auch sein, dass es heute zu keinem Ergebnis kommt.”

Zu diesem Zeitpunkt war noch kein einziger Streitpunkt abgeräumt. Die sogenannten Sparsamen Vier – die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden – beharrten weiter auf Kürzungen der Zuschüsse, die besonders von der Pandemie betroffenen Staaten wie Italien und Spanien erhalten sollten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Wiederaufbaufonds soll 750 Milliarden Euro umfassen. Davon sollten ursprünglich 500 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite ausgegeben werden. Die Sparsamen Vier, denen sich zwischenzeitlich auch Finnland anschloss, drängten jedoch bis zuletzt auf ein anderes Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten.

Video Scheitern nicht ausgeschlossen: EU-Sondergipfel geht in neue Runde 1:15 min Die Kanzlerin ist auf dem Weg in weitere Verhandlungen um EU-Budget und Coronahilfen. Es ist bereits Tag drei des EU-Sondergipfels in Brüssel. © Damir Fras/Reuters

Anzeige

Auch ein erster Kompromissvorschlag von Ratspräsident Charles Michel fand beim Wortführer der Sparsamen Vier, dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, keine Gnade. Michel hatte vorgeschlagen, nur noch 400 Milliarden Euro als Zuschuss zu vergeben.

Rutte entnervt Merkel und Macron

Anzeige

Selbst Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron konnten Rutte nicht umstimmen. Sie hatten schon im Mai den Vorschlag gemacht, dass die EU im Kampf gegen die Folgen der Pandemie erstmals Schulden machen solle, für die alle Mitgliedsstaaten geradestehen.

Doch Rutte bewegte sich keinen Millimeter. Merkel und Macron hätten ein Gespräch mit dem Niederländer am späten Samstagabend sichtlich genervt verlassen, hieß es in Brüssel. Rutte kommentierte den Abgang des deutsch-französischen Duos mit den Worten: “Die gehen jetzt genervt ins Hotel und dann geht es morgen weiter.”

ZUM THEMA Diese Länder verhindern die Gipfeleinigung

Zuletzt war offenbar im Gespräch, die Zuschüsse auf rund 375 Milliarden zu kürzen. Allerdings war unklar, ob die Südstaaten Italien und Spanien zustimmen würden. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte attackierte Rutte scharf und warf ihm “Erpressung” vor. Zusätzlich zur Kürzung der Zuschüsse verlangen die Sparsamen Vier auch scharfe Kontrollen über die Verwendung der Hilfsgelder. Das wiederum wollen sich Italien und Spanien nicht bieten lassen.

Die Verhandlungen waren festgefahren. Und der Ton wurde schärfer. Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orbán ging den Niederländer hart an. “Ich weiß nicht, warum Mark Rutte mich hasst, warum er Ungarn hasst”, sagte Orbán.

Anzeige

Ungarn und Polen könnten die großen Gewinner des EU-Gipfels sein

Rutte hatte – wie die meisten Staats- und Regierungschefs – gefordert, dass die Vergabe von EU-Geldern künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatsnormen geknüpft werden soll. Würde dieser Mechanismus eingeführt, müsste Ungarn damit rechnen, weniger Geld aus Brüssel zu bekommen. Denn Orbáns Plan, aus Ungarn eine “illiberale Demokratie” zu machen, verstößt nach Ansicht der EU-Kommission und vieler Regierungschefs gegen europäische Grundwerte.

Orbán sah das beim Gipfel in Brüssel freilich ganz anders. Rutte mache “klar, dass Ungarn aus seiner Sicht die Rechtsstaatlichkeit nicht respektiert und finanziell bestraft werden muss”. Das sei nicht akzeptabel. Polen sieht das ähnlich.

Wie angesichts der verhärteten Fronten eine Einigung auf den Wiederaufbaufonds und den mehrjährigen EU-Haushalt in Höhe von knapp 1,1 Billionen Euro aussehen könnte, blieb bis Sonntagabend unklar. Der Beschluss muss einstimmig fallen. Orbán könnte das verhindern. Nach Ansicht von Beobachtern könnte am Ende der Rechtsstaatsmechanismus geopfert werden, damit wenigstens der Corona-Hilfsfonds beschlossen wird.