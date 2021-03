EU-Gipfel: Von der Leyen macht Hoffnung auf beschleunigte Impfkampagne

Anzeige

Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Europäerinnen und Europäern Hoffnungen gemacht, dass die zäh angelaufene Impfkampagne bald eine höhere Geschwindigkeit aufnehmen könnte. In den nächsten drei Monaten solle dreimal so viel Impfstoff kommen wie seit Jahresbeginn, sagte von der Leyen am Donnerstag beim Corona-Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Die einigten sich zwar am Abend darauf, dass die Produktion von Impfstoffen in der EU ausgebaut werden soll. Doch der Streit um die Verteilung von Impfdosen konnte bis zuletzt nicht beigelegt werden.

Der aktuelle Stand der Impfkampagne in der EU sieht so aus: Von den knapp 450 Millionen EU-Bürgern sind bisher 62 Millionen mindestens einmal gegen Corona geimpft worden, 18,2 Millionen Menschen zweimal. Die EU-Staaten erhielten von den Pharmakonzernen bisher rund 88 Millionen Impfdosen. Bis 31. März sollen es rund 100 Millionen Dosen sein. Für die Monate April bis Juni hätten die Pharmakonzerne dann 360 Millionen zugesagt, sagte von der Leyen.

Impfen: Ziele gehen durcheinander

Damit hoffen die EU-Staaten, die dritte Corona-Welle einigermaßen in den Griff zu bekommen. Offiziell hält die EU weiter an ihrem Ziel fest, bis zum Sommer 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen. Die Terminangaben gehen allerdings durcheinander. Die Bundesregierung will allen Erwachsenen bis Ende September ein Impfangebot machen. EU-Industriekommissar Thierry Breton sprach bereits davon, dass das Ziel bis zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli erreichbar sei.

Obwohl die Impfstoffe in der EU derzeit Mangelware sind, seien erhebliche Mengen exportiert worden, sagte von der Leyen. Seit 1. Dezember vergangenen Jahres seien das 77 Millionen Dosen gewesen. Davon gingen nach Darstellung der EU allein 21 Millionen Dosen nach Großbritannien. Von dort seien allerdings keine Impfstoffe in die EU geliefert worden.

Anhand dieses Missverhältnisses warb die EU-Kommissionspräsidentin bei den Staats- und Regierungschefs um Unterstützung für ihre Pläne, die Exporte von Impfstoffen stärker als bisher zu kontrollieren. Offenbar mit Erfolg. Im Entwurf der Gipfelerklärung, die am Abend allerdings noch nicht verabschiedet war, hieß es in von der Leyens Sinn: „Wir unterstreichen die Bedeutung von Transparenz und die Anwendung von Exportgenehmigungen.“

Signal an Astrazeneca und britische Regierung

Die verschärften Bestimmungen richten sich in erster Linie an den britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca und an die britische Regierung. Astrazeneca ist mit seinen Lieferungen an die Europäische Union enorm im Rückstand. Statt bis zu 220 Millionen Dosen will das Unternehmen den EU-Staaten bis zur Jahresmitte nur 100 Millionen liefern. Auch soll Großbritannien dazu bewegt werden, Impfstoffe in die EU zu liefern.

Die möglichen Exportstopps haben in manchen Staaten Sorgen vor einem Handelskonflikt ausgelöst. Auch der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker übte scharfe Kritik. „Niemand in Europa und niemand in Großbritannien versteht, warum wir Zeugen eines dummen Impfkrieges sind. Wir sind nicht im Krieg, und wir sind keine Feinde. Wir sind Verbündete“, sagte Juncker in einem Interview mit der britischen BBC.

Vorgezogene Lieferung von Biontech/Pfizer könnte helfen

Eine Lösung im Streit um die EU-interne Verteilung der Impfstoffe war am Abend noch nicht in Sicht. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz beharrte bei der Videokonferenz darauf, dass einige EU-Staaten zusätzlichen Corona-Impfstoff bekommen sollen. Zusammen mit fünf weiteren EU-Staaten beklagt Kurz eine ungleiche Verteilung. Sie kommt dadurch zustande, dass nicht alle EU-Staaten die ihnen nach Bevölkerungszahl zustehenden Mengen von allen Herstellern gekauft hatten. Die übrigen Dosen konnten von den anderen Ländern gekauft werden, die dadurch überproportional viel haben.

Eine vorgezogene Lieferung von zehn Millionen Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer könnte einige Löcher stopfen. Wer wie viele Dosen daraus erhalten soll, blieb allerdings zunächst ungeklärt.

Nach etwa sechs Stunden wurden die Verhandlungen über die Impfstoffe zunächst unterbrochen. Auf dem Programm stand am Abend die erste digitale Begegnung des neuen US-Präsidenten Joe Biden mit den Spitzen der EU. Offiziell hieß es, in der Schalte solle es um den Neustart der transatlantischen Beziehungen gehen. Doch auch das Impfstoff-Problem dürfte eine Rolle gespielt habe. Denn die USA gehören auch zu den Ländern, die Impfstoffe derzeit nur für ihre eigene Bevölkerung herstellen.