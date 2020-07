EU-Gipfel: Merkel sieht Fortschritte - Rahmen für mögliche Einigung da

Kein Ergebnis in Sicht: Die Stimmung heizt sich auf

Der Billionenpoker in Brüssel nimmt keine Ende. Angela Merkel und ihre Mitstreiter treten jedoch auf der Stelle. Vor allem der Niederländer Mark Rutte entnervt die Kanzlerin. Seine Unnachgiebigkeit könnte am Schluss Ungarn und Polen in die Karten spielen.