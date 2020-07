EU-Geld weg bei Verstoß gegen Rechtsstaat-Prinzip? Merkel verweist auf nächsten Gipfel

Verhandeln von früh bis spät: EU-Gipfel steuert auf Längenrekord zu

Zumindest ein bisschen geeinigt haben sich die EU-Staaten beim Sondergipfel in Brüssel. Doch die Verhandlungen sind noch nicht am Ende. Je nachdem, wie lang die Nacht wird, könnte dies der bislang längste EU-Sondergipfel in der Geschichte des Staatenbündnisses werden.