EU-Behörde: Zahl der Asylanträge um rund 30 Prozent gesunken

Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» hängt in einer Landeserstaufnahme für Asylbewerber (LEA) an einer Wand. Wegen der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr rund 30 Prozent weniger Asylanträge in der Europäischen Union eingegangen. © Quelle: Uli Deck/dpa