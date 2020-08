EU-Außenminister einig: Sanktionen gegen bis zu 20 belarussische Funktionäre

Anzeige

Berlin. Die EU hat sich auf Sanktionen gegen bis zu 20 ranghohe belarussische Funktionäre verständigt. Das teilten die Außenminister der Europäischen Union am Freitag bei einem Treffen in Berlin mit. Der tschechische Außenminister Tomas Petricek sagte, er sei der Meinung, dass auch Präsident Alexander Lukaschenko auf der Liste stehen solle. “Die Frage ist, ob in der ersten Stufe, oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es keinen Fortschritt gibt”, sagte er.

Seit Lukaschenko am 9. August nach offizieller Darstellung mit 80 Prozent Zustimmung wiedergewählt wurde, gibt es Proteste gegen ihn. Laut Opposition wurde die Wahl gefälscht und auch die EU hat das Ergebnis nicht anerkannt. Tausende Menschen wurden bei den Demonstrationen festgenommen und Hunderte mit Gummigeschossen, Blendgranaten und Schlagstöcken verletzt.

"Wir haben eine allgemeine Einigung darüber, wie die Liste strukturiert wird, und mehr oder weniger dazu, wer auf der Liste sein wird", sagte Petricek. Die Formalitäten für deren rechtliche Fertigstellung würden aber frühestens in einer Woche abgeschlossen sein. Der litauische Außenminister Linas Linkevičius sagte, es gebe möglicherweise "taktische Gründe", Lukaschenko nicht mit Sanktionen zu belegen.