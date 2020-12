EU-Abgeordneter feiert Sexparty: Das ist eine Heuchelei ersten Ranges

Anzeige

Brüssel. Vorweg: Der ungarische Europa-Abgeordnete József Szájer kann Sex haben, mit wem er will, solange alle Beteiligten zustimmen, bei Verstand sind und erwachsen.

Doch es ist ganz und gar nicht in Ordnung, dass der Vertraute des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán jetzt an einer Sexparty in Brüssel mit 20 anderen Männern teilgenommen hat. Das Problem dabei ist, dass er damit gegen Corona-Einschränkungen verstoßen hat. Das ist in Zeiten der Pandemie verantwortungslos.

Viel schlimmer aber ist: Szájer ist ein Heuchler ersten Ranges.

Er ist Gründungsmitglied der Partei Fidesz, die in Ungarn regiert. Fidesz spricht sich offen gegen die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen und Transgendermenschen aus. In Ungarn dürfen homosexuelle Paare keine Kinder adoptieren.

Es geht auch anders

Zudem war Szájer daran beteiligt, dass in der ungarischen Verfassung ein aus der Zeit gefallenes Familienbild verankert wurde. Stichwort: Die Ehe ist eine Verbindung von Mann und Frau. Das sei Grundlage für das Überleben der Nation. Absurd.

Szájer macht LGBTQ-Menschen in Ungarn das Leben schwer, findet aber nichts dabei, im liberalen Brüssel Sexpartys zu feiern. Das ist eine Doppelmoral, die erschreckend ist.

Es geht auch anders. Im Sommer musste der damalige EU-Kommissar Phil Hogan zurücktreten, weil er gegen Pandemie-Regeln verstoßen hat. Hogan nahm am Abendessen einer Golfgesellschaft mit mehr als 80 Gästen teil, obwohl sich zum damaligen Zeitpunkt in Irland nur sechs Menschen in einem geschlossenen Raum treffen durften.

Hogans Rücktritt hatte Stil. Szájers Verhalten dagegen ist nur erbärmlich.