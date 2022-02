Eskalation um die Ukraine: Warum Washington Worte als Waffen nutzt

Anzeige

Washington. Das Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Gegenspieler Wladimir Putin war kaum beendet, als das Weiße Haus am Samstag ausgewählte Journalisten zu einem Hintergrundbriefing zusammenschaltete. „Professionell und substantiell“ sei das 62-minütige Gespräch verlaufen, berichtete ein ranghoher Regierungsvertreter. Aber: „Es gab keine grundsätzliche Änderung in der Dynamik.“

Dass Regierungen in internationalen Konflikten mit Propaganda und Bildern um die Deutungshoheit kämpfen, ist keine Neuigkeit. Doch im Ukraine-Konflikt treibt die Biden-Regierung die gezielte Öffentlichkeitsarbeit auf die Spitze. Seit Wochen hat sie detaillierte Geheimdienstinformationen über russische Truppenbewegungen verbreitet, einen angeblichen Plan für eine russische Provokation unter falscher Flagge herausposaunt und alarmierende Schätzungen über zivile und militärische Opferzahlen verbreitet.

Großes Megaphon, aber eher wenig Menschen: Pro-Ukraine-Demonstration vor dem Weißen Haus. © Quelle: imago images/NurPhoto

Von „Hysterie“ und „Propaganda“ ist deswegen in Moskau die Rede. Im Weißen Haus weist man das zurück. Von einer Doppelstrategie ist dort seit Tagen die Rede, die sich um eine diplomatische Lösung bemühe, aber die Gefahren klar erkenne und benenne. Dazu soll auch die aktuelle Informationsschlacht dienen: „Russland befindet sich durch unsere Transparenz über seine Intentionen im öffentlichen Raum in der Defensive“, sagte der Beamte während des Briefings.

Die Mär von Bidens „Weltkrieg“-Warnung

Tatsächlich spricht wenig dafür, dass Joe Biden eine militärische Auseinandersetzung im Osten Europas befördern möchte. Der Demokrat sieht China, nicht Russland, als den geostrategischen Gegner der USA. Er ist mit dem Versprechen ins Amt gekommen, die „ewigen Kriege“ zu beenden und hat dafür in Afghanistan einen hohen politischen Preis gezahlt. Er hat kategorisch den Einsatz von amerikanischen Truppen in der Ukraine abgelehnt und lediglich 3000 Soldaten nach Polen geschickt. Wenn nun in manchen Echokammern des Internets geunkt wird, Biden habe mit einem „Weltkrieg“ gedroht, sagt das viel über die Qualität der Debatte und nichts über den Präsidenten aus: Der hat nämlich im Gegenteil in einem NBC-Interview US-Bürger in der Ukraine davor gewarnt, auf eine amerikanische Evakuierungsaktion zu setzen, weil dazu US-Soldaten ins Land kommen müssten. Das aber werde nicht passieren: „Das wäre ein Weltkrieg.“

Auch der amerikanischen Bevölkerung brennt – jenseits der Washingtoner Denkfabriken – die Lage in Kiew nicht unter den Nägeln: Jeder zweite Befragte meint nach aktuellen Umfragen, Washington solle sich ganz aus dem Konflikt heraushalten. Nur jeder vierte würde militärisch eingreifen, falls Moskau die ukrainische Regierung stürzt oder den Donbass annektiert.

Gleichzeitig hat Biden angesichts des Aufmarsches von mehr als 100.000 russischen Soldaten früh und hart mit Konsequenzen bei einer Invasion gedroht: Moskau würde „einen gigantischen Fehler“ machen, wenn es in der Ukraine einmarschiert, warnte er beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz: „Die Auswirkungen auf Europa und den Rest der Welt wären zerstörerisch, und er (Putin, d. Red.) würde einen hohen Preis zahlen.“

Ein Angriff schon während der Olympiade?

Unmittelbar vor dem Telefonat von Biden und Putin hat das Weiße Haus den Ton am Wochenende noch einmal verschärft. Sicherheitsberater Jake Sullivan warnte ausdrücklich, ein russischer Einmarsch drohe möglicherweise schon „während der Olympischen Spiele“. Er könnte mit Bomben und Raketenattacken beginnen, die Zivilisten ohne Rücksicht auf ihre Nationalität zu töten: „Alle Amerikaner in der Ukraine sollten das Land in den nächsten 24 bis 48 Stunden verlassen.“

Das sind klare Worte. Sie erklären sich, so heißt es in Washington, vor allem mit zwei Erfahrungen: Bei der letzten russischen Aggression im Jahr 2014 hatten die US-Geheimdienste ihre Erkenntnisse nicht offengelegt. Damals konnte Putin die Nato überraschen und die Krim ohne ernsthafte Konsequenzen annektieren. Die andere Erfahrung ist frischer und stammt aus Afghanistan: Da hatte sich Washington auf die heimische Regierung verlassen und die Evakuierung von Amerikanern und Ortskräften zu spät vorbereitet. Das führte im vorigen Sommer zu einem Debakel.

Nun will Biden durch eine offensive Kommunikation vorbauen: Die Alliierten sollen sich keine Illusionen machen und die US-Bürger in der Ukraine nicht auf eine Rettungsaktion setzen. Vor allem aber sollen durch die Publikation der amerikanischen Geheimdiensterkenntnisse Putins Pläne erschwert oder zumindest seine Desinformationskampagne durchkreuzt werden. Russland solle, so Sicherheitsbeamter Sullivan, im Falle des Falles „zur Verantwortung gezogen werden“ und „die Welt nicht eine Operation unter falscher Fahne als Kriegsgrund akzeptieren“.

Die Strategie birgt freilich Risiken: Den Irak-Krieg im Jahr 2003 hatte Washington mit Geheimdienstinformationen begründet, die sich später als falsch herausstellten. Seit Tagen muss sich die Biden-Regierung deshalb kritischen Nachfragen von amerikanischen Reportern stellen. Doch entschieden weist Sullivan jede denkbare Parallele zurück: „Im Falle des Iraks wurden die Geheimdienstinformationen genutzt, um einen Krieg zu beginnen. Wir wollen einen Krieg vermeiden, einem Krieg vorbeugen, einen Krieg abwenden.“ Das ist tatsächlich ein bedeutsamer Unterschied.