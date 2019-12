Es wird eng für die Hohenzollern

Anzeige

Am 29. Januar taucht der Kulturausschuss des Bundestags tief in die deutsche Geschichte ein. In einer mehrstündigen Anhörung wird eine Reihe renommierter Historiker die Frage klären, ob der Preußen-Kronprinz Wilhelm den Nationalsozialisten "erheblichen Vorschub geleistet" hat. Die Antwort auf diese Frage ist viele Millionen wert: Wird sie bejaht, haben die Kaiser-Nachkommen keinen Anspruch darauf, für von den Sowjets nach 1945 enteignete Besitztümer Entschädigung zu erhalten. Einer der geladenen Experten wird Stephan Malinowski sein, der für das Land Brandenburg ein Gutachten über den Umgang der Hohenzollern mit den Nationalsozialisten verfasste, erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Grünen-Fraktion hat die Anhörung beantragt. Seit sechs Jahren verhandele der Bund mit den Hohenzollern über deren Forderungen nach Entschädigung und der Übertragung wertvoller Kunstgegenstände. Der Bundestag sei aber kein einziges Mal informiert worden. Es gehe auch darum, sich auf Fakten deutscher Geschichte zu einigen.

Diese Fakten sind für den renommierten Berliner Historiker Heinrich August Winkler eindeutig. Der emeritierte Professor sagte der "Zeit" auf die Frage, ob Kronzprinz Wilhelm Hitler erheblichen Vorschub geleistet habe: "Die Antwort lautet Ja. Der Kronprinz hat allein dadurch, dass er Anfang 1932 beim zweiten Gang der Reichspräsidentenwahl dazu aufgerufen hat, Hitler statt Hindenburg zu wählen, einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Hitler im konservativen, kaisertreuen Deutschland salonfähig zu machen." Winkler bezeichnet den Kronprinzen als "reaktionären Opportunisten", der "als Fernziel die Wiederherstellung der Monarchie anstrebte." Dafür habe er Hitler instrumentalisieren wollen. "Aber es lief genau umgekehrt: Hitler hat den Kronprinzen für die Festigung seiner Herrschaft instrumentalisiert."

Auch der Freiburger Historiker Ulrich Herbert belastet Wilhelm schwer. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" schrieb Herbert: "Hat er dem Nationalsozialismus „Vorschub geleistet“? Ja – gewiss nicht weniger, aber wohl auch nicht mehr als all die anderen hochrangigen Vertreter der vaterländischen Verbände, der deutschnationalen Parteien, der Clubs und „Ringe“ der rechtsradikalen Intellektuellen, der Großagrarier und der Großindustrie, die die Republik zerstören und das neue Reich der Rechten aufbauen wollten, ohne Parlament, ohne Gewerkschaften und ohne Juden – allerdings unter der Voraussetzung, dass sie selbst dabei irgendeine wichtige Rolle spielen durften. Aber wenn selbst die es nicht waren, die „Vorschub leisteten“, dann war es eben keiner. Wie gehabt."