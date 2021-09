„Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert“: Merkel greift in letzter Bundestagsdebatte Vizekanzler Scholz an

Anzeige

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der wohl letzten Bundestagsdebatte die Bedeutung der Bundestagswahl am 26. September noch einmal hervorgehoben. Mit deutlichen Worten warb sie für einen Kanzler Armin Laschet (CDU): „Der beste Weg für unser Land ist eine CDU- und CSU-geführte Bundesregierung mit Armin Laschet als Bundeskanzler, denn seine Regierung wird für Stabilität, Maß und Mitte stehen und das ist genau das, was Deutschland braucht.“ Es sei „nicht egal, wer dieses Land regiert“.

Merkel schoss gegen Grüne und SPD, die sich nicht von der Linken abgrenzen würden und mit dem Gedanken spielten, Deutschland in einem Linksbündnis zu führen.

Merkel kritisiert SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Er habe mit seinem unpassenden Vergleich in Kauf genommen, dass das Vertrauen in die Corona-Impfstoffe sinke. „Natürlich war und ist niemand von uns beim Impfen in irgendeiner Form ein Versuchskaninchen“, versicherte die Kanzlerin. Die Impfstoffe in Deutschland hätten alle notwendigen Phasen der klinischen Prüfung und alle Zulassungsverfahren durchlaufen.

Merkel dankt Bundeswehrsoldaten

Den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen im Westen Deutschlands versprach sie in ihrer Ansprache zur Lage Deutschlands langfristige Unterstützung. Beim Wiederaufbau brauche es „einen langen Atem“, sagte Merkel am Dienstag in der wohl letzten Plenarsitzung vor der Bundestagswahl. Daher sei es richtig, dass der Bundestag jetzt einen Hilfsfonds verabschiede. Bund und Länder wollen darüber in den nächsten Jahren 30 Milliarden Euro bereitstellen. Merkel betonte, die betroffenen Menschen würden nicht vergessen.

Die Kanzlerin dankte zudem den deutschen Soldaten für den Einsatz bei der Evakuierung Tausender Menschen aus Afghanistan. „Das war einer der schwierigsten Einsätze der Bundeswehr.“