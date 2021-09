„Es ist eine Last, der Fotograf vom Ground Zero zu sein“

Anzeige

New York/Berlin. Mr. Suson, Sie durften nach dem 11. September 2001 als einziger Fotograf der Welt die New Yorker Ersthelfer bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten begleiten. Ihre Fotos wurden berühmt, später eröffneten Sie in Manhattan Ihr eigenes 9/11-Museum. An den Spätfolgen Ihrer Monate am Ground Zero leiden Sie bis heute. Gab es in den letzten 20 Jahren auch nur einen Tag, an dem Sie nicht an den 11. September gedacht haben?

Oh ja, viele sogar. Das habe ich mir erarbeitet, in drei Jahren Therapie wegen Posttraumatischer Belastungsstörung. Ich lernte, mich nur mit Dingen zu umgeben, die nichts mit 9/11 zu tun haben: keine Fotos von damals an der Wand, keine Erinnerungsstücke in der Nähe. Nur die Menschen, mit denen ich damals Freundschaft geschlossen habe, würde ich nie meiden. Unsere Gespräche geben uns die Kraft, das alles durchzustehen.

Sie waren 2001 ein aufstrebender Por­trät- und Modefotograf Anfang 20. Wie wurden Sie der einzige Fotograf mit vollem Zugang zu Ground Zero?

Nach dem Anschlag fotografierte ich die Trümmer und die Umgebung, in die mich Freunde von der New Yorker Polizei mitnahmen. Ich lernte dort auch Feuerwehrleute kennen – und als einige von ihnen krank wurden, vermittelte ich ärztliche Hilfe. Ein Feuerwehrgewerkschafter suchte dann jemanden, der die Arbeit dokumentierte – auch, um den Angehörigen zu zeigen, dass angemessen mit den Überresten der Opfer umgegangen wird. Er mochte meine Fotos und gab mir den Job. Ich wusste, das ist eine historische Aufgabe.

Fotograf Gary Suson mit seiner Mutter Sherry. "Sie war immer der größte Fan meiner Fotografie", sagt er heute. Nach dem 11. September 2001 hatte sie 5000 Dollar Kredit aufgenommen, damit er sich für seinen Einsatz am Ground Zero eine neue Kamera kaufen kann. © Quelle: Gary Suson

Sie fotografierten wochenlang 19 Stunden am Tag, griffen anfangs sogar selbst zu Schaufel und Schutteimer. Und obwohl Sie kein Geld für die Arbeit am Ground Zero bekamen, legten Sie Ihr Fotostudio auf Eis.

Wir waren alle ein Team, wenn Not am Mann war, packten alle an. Es ging ja auch darum, die sterblichen Überreste zu bergen, damit man die Opfer anhand der DNA identifizieren kann und die Angehörigen etwas bestatten können. Es war oft brutal. Ich roch nach verbranntem menschlichen Fleisch, der Schmutz ließ sich nicht mehr von den Händen waschen. Ich war total überfordert und brauchte eine Therapie.

Wie lange hat es gedauert, bis sie wieder als normaler Fotograf arbeiten konnten?

Das kann ich bis heute nicht. Wie viele meiner 9/11-Freunde habe ich Lungenschäden davongetragen, vom giftigen Feinstaub aus dem Glas und Stahl des World Trade Centers. Ich habe heute Narben auf der Lunge und brauche ein Sauerstoffgerät. Ich bin nicht froh darüber, aber immerhin hat mich der Krebs nicht erwischt wie die meisten meiner Freunde vom Ground Zero, die inzwischen daran gestorben sind.

Durch die Einstürze der Towers sind toxische Schadstoffe freigesetzt wurden. Tausende Helfer von Feuerwehr und Räumtrupps wurden chronisch krank.

Das ist wohl das Kleingedruckte, vor dem dich keiner warnt: Sie haben uns über die Luftqualität am Ground Zero belogen. An den Lügen sind viele Menschen gestorben. Ich bin einer der letzten Mohikaner. Ohne meinen Sauerstoff und die Psychotherapie wäre ich ein Wrack. Als Fotograf kann ich nicht mehr arbeiten. Im Moment muss ich mich auf meine Gesundheit konzentrieren: Wassertreten, um Lungenkapazität aufzubauen und so weiter. Und ich kümmere mich um meine Museen.

Sie bauten 2005 ihr Ex-Fotostudio zu einem 9/11-Museum um, wo Sie Ihre Fotos und Fundstücke aus den Trümmern ausstellen, die Ihnen Hinterbliebene und Feuerwehrleute geliehen haben. Widerspricht das nicht dem Rat Ihres Therapeuten, sich vom 9/11-Trauma fernzuhalten?

Ja, schon. Aber es ist sehr friedlich dort, und ich bin fast nie da. Es wird von ehrenamtlichen Helfern am Laufen gehalten. Was mich tatsächlich belastet, ist, dass dort offenbar jeder das Bedürfnis hat, mir seine 9/11-Geschichte zu erzählen. Aber ich will diese Geschichten nicht hören, es stresst mich, die grauenhaften Erlebnisse neu zu durchleben.

Werden Sie in der Stadt noch oft an damals erinnert?

Gelegentlich. Schlimmer ist aber, wenn 9/11 unvermittelt wieder hochkommt – neulich zum Beispiel durch die TV-Bilder von diesem einstürzenden Wohnhaus in Miami. Aber man muss diese Tragödien überwinden. Für mich ist das nur etwas schwerer, weil ich derjenige bin, der die Geschichte überliefern muss: Ich bin der Fotograf vom Ground Zero, das macht mich zu einem der Storyteller. Es ist die Verantwortung, die ich übernommen habe.

Haben Sie das je bereut?

Ja, ich bin diesen Morgen wieder und wieder in meinem Kopf durchgegangen. Ich habe oft über meine Schritte, meine Taten nachgedacht und mich gefragt, wo ich heute wäre, wenn ich das Angebot ausgeschlagen hätte. Manchmal ist es eine Last, der Fotograf von Ground Zero zu sein.

Manchmal auch eine Freude?

Ja, wenn ich zum Beispiel die Kinder in unserem Museum sehe, mit den Kopfhörern vom Audioguide auf dem Kopf, wie sie die Nummern eintippen und sich die Geschichten anhören: Da denke ich, wow, du hast einen Einfluss auf ihr Leben!

Das "Ground Zero Museum" von Gary Suson befindet sich in der 420 West 14th Street in Manhattan, New York. Online: https://groundzeromuseumworkshop.org. © Quelle: Gary Suson

Für 20-Jährige von heute ist 9/11 ein Fall fürs Museum. Haben Sie das Gefühl, dass die Erinnerung an 9/11 sich deshalb verändert?

Ja, und es stört mich, dass sie sich ihr Bild von 9/11 nur noch aus zweiter Hand machen können. Aber gerade deshalb sind mir diese 9/11-Museen in New York und Chicago so wichtig: Der 11. September wird an US-Schulen nur eine Sekunde lang behandelt. Alles, was die Kids wissen, ist: Damals sind die Flugzeuge da reingeflogen, und Menschen starben. Mein Museum nimmt die Besucher deshalb mit auf die ganze Reise: Es erzählt, wie neun Monate lang nach Vermissten gegraben wurde, von den Helden, den besonderen Momenten, den Menschen hinter den Meldungen.

Sie konzentrieren sich darauf, was die Anschläge für die Stadt und die New Yorker bedeutet haben?

Ja, darauf, wie riesig die Wunde war. Allein neun Monate des Grabens und Räumens – ganz ohne Wiederaufbau! 30 Meter tiefe Schichten aus Dreck, Stahl, in jeder Schicht waren die Leichen der 2749 Opfer. Da waren Zeit, Geduld und Technologie nötig, um Tausende individuelle menschliche Überreste zu bergen. Es war wirklich eine epische Angelegenheit – und es lag in meiner Hand, dass künftige Generationen das alles erfahren können.

Gary Suson mit seiner Fotoausrüstung in einer verschütteten Bar am Ground Zero. © Quelle: Gary Suson

Wie ist es heute für Sie, an den Ort des Geschehens von damals zu gehen?

Ich versuche, das zu vermeiden. Wenn ich heute 21-, oder sogar 25-Jährige in der Stadt sehe, wie sie am neuen World Trade Center vorbeilaufen, mit einer Eiscremewaffel oder einem Hotdog: Die fühlen dort natürlich nichts Besonderes. Dann denke ich mir oft … Ach, ich kann es nicht mal in Worte fassen. Für mich hat all das eine so große Bedeutung. Ich fühle mich als Teil der Geschichte dieser Stadt, wenn ich da vorbeilaufe. Aber ich bin ungern dort. Ich bekomme körperliche Schmerzen da.

Wie hat sich die Stadt verändert in den 20 Jahren seit 9/11?

Es ist ein neues New York. In diesem Jahr ist eine neue Welle Anfang-20-Jähriger in die Stadt gezogen. Das ist eine neue Generation, das World Trade Center beschäftigt sie nicht mehr. Es liegt in der Natur der Sache, dass mit größerem Abstand das Interesse verblasst. Deshalb braucht es Bildung und Museen. Leider hat das offizielle, große Museum im neuen World Trade Center gravierende Schwächen: Es ist ästhetisch angenehm – aber es fehlen Geschichten der Augenzeugen und Anwohner, wie sie mein Museum bietet. Ich habe schon mehrfach angeboten, unsere Sammlungen zu vereinen – sie haben immer Nein gesagt.

Sehen Sie noch Wunden in der Stadt? Denken Sie sich: Hier stand vor 9/11 ein ganz anderes Gebäude?

Das versuche ich zu vermeiden. Es wäre nicht gesund für mich. Man darf nicht in der Vergangenheit leben. Ich kümmere mich darum, dass die Erinnerung an die gewahrt wird, die damals starben. Aber zum Wohle meiner geistigen Gesundheit muss ich doch auch mit meinem eigenen Leben weitermachen und Dinge tun, die nichts mit 9/11 zu tun haben. Ich will ja nicht für immer „der Mann vom 11. September“ sein.