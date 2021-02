Es braucht mehr als nur einen transatlantischen New Deal

Anzeige

Berlin. Ganz unbeschwert sind sie selten gewesen, die transatlantischen Beziehungen. Aber so dramatisch wie in den vergangenen vier Jahren während der Präsidentschaft von Donald Trump war es nie. Zumindest auf der offiziellen Ebene herrschte Eiszeit.

Trump zog sich aus internationalen Organisationen zurück und schaltete auf offene Konfrontation selbst mit den Staaten, die sich eigentlich als Verbündete begreifen. Von Pöbelei bis Sanktionen war alles dabei.

Präsident Biden: „Die Diplomatie ist zurück"

Präsident Joe Biden hat eine 180-Grad-Wende angekündigt. Und noch bevor in seiner Administration alle wichtigen Stellen besetzt sind und die Regierung damit komplett arbeitsfähig ist, sind die ersten Schritte getan: Die USA sind nun wieder beim Klimaabkommen von Paris dabei.

Die Rückkehr zum Internationalen Atomabkommen mit dem Iran ist angekündigt. Die ausstehenden Beiträge zur Weltgesundheitsorganisation WHO sollen noch im Februar gezahlt werden, auf seinem ersten G7-Gipfel sagte Biden Finanzhilfen für Corona-Impfungen in ärmeren Ländern zu – ein gänzlich anderer Ton als bei Trump, der jede Gelegenheit nutzte, anderen eine Rechnung zu präsentieren.

Details sind unbekannt

Die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz war ein weiteres Signal: Die Zeichen stehen auf Kooperation und auf Diplomatie – eingebettet in eine große Erzählung: die der Rettung der Demokratie.

Was das alles im Detail bedeutet, ist noch offen. Finanzierungsfragen und inhaltliche Konflikte wie der um die Erdgaspipeline North Stream 2 sind noch ungelöst.

Biden hat sich einen harten Kurs gegenüber Russland und China vorgenommen. Da fangen die nächsten Schwierigkeiten an. Ohne oder gegen die beiden Länder wird es in vielen Konflikten keine Fortschritte geben. Es braucht also nicht nur einen transatlantischen New Deal, sondern einen deutlich umfassenderen.