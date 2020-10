Erstmals seit Beginn der Kämpfe: Gespräch zwischen Armenien und Aserbaidschan

Anzeige

Moskau. Zum ersten Mal seit Beginn neuer Kämpfe in der Kaukasus-Region Berg-Karabach sind die Außenminister der verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan zu Gesprächen zusammengekommen. An dem Treffen am Freitag in Moskau nahm auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow teil, wie das dortige Ministerium mitteilte. Kremlchef Wladimir Putin hatte beide Länder zuvor zu einer Waffenruhe aufgerufen.

Treffen in Moskau: “Letzte Chance” auf eine friedliche Lösung

Seit knapp zwei Wochen gibt es in Berg-Karabach neue Kämpfe mit Hunderten Toten. Auch am Freitag dauerten die Gefechte an. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nannte das Treffen in Moskau die "letzte Chance" auf eine friedliche Lösung. Der Konflikt solle jedoch zuerst militärisch beendet werden. Erst später könne man über eine dauerhafte politische Lösung sprechen. Armenien müsse Berg-Karabach aufgeben.

In einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren verlor Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet. Berg-Karabach wird heute von christlichen Karabach-Armeniern bewohnt. Seit 1994 gilt eine brüchige Waffenruhe. Russland, die USA und Frankreich vermitteln in dem Konflikt mit der sogenannten Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).