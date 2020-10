Erster Wahlkampfauftritt nach Corona-Infektion: Trump fliegt am Montag nach Florida

Anzeige

Anzeige

Washington. Der an Covid-19 erkrankte US-Präsident Donald Trump wird am Montag zu einem Wahlkampfauftritt nach Florida fliegen. Das kündigte sein Wahlkampfteam am Freitag an. Trump hatte am Vortag einen Auftritt in Florida bereits am Samstag in Aussicht gestellt - zugleich aber eingeräumt, es sei noch unklar, ob das so kurzfristig organisiert werden könne.

Nach Informationen des Senders ABC sowie der "New York Times" und der "Washington Post" will Trump nun am Samstag zu seinen Anhängern vom Balkon auf der Südseite des Weißen Hauses aus sprechen.

Den Angaben seines Leibarztes zufolge wird Trump ab Samstag wieder öffentliche Termine wahrnehmen dürfen. Unklar ist bisher, ob das Weiße Haus belegen wird, dass der Präsident nicht mehr ansteckend ist. Er war nach offiziellen Angaben am Donnerstag vergangener Woche positiv getestet worden.