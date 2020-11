Erster Test negativ: Außenminister Maas in Corona-Quarantäne

Anzeige

Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich in Quarantäne begeben. Nach einem Treffen von Maas und Außenstaatssekretär Michael Roth (SPD) am Montagabend sei am Mittwoch bei einem ausländischen Delegationsteilnehmer Covid-19 diagnostiziert worden, teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwochabend in Berlin mit. Darüber sei das Auswärtige Amt anschließend informiert worden.

Maas, Roth und beteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich auf amtsärztliche Anordnung in Quarantäne begeben, erklärte der Sprecher. Der Außenminister werde die Quarantäne in einem Haus in Brandenburg verbringen.

Ein erster PCR-Test am Mittwoch sei negativ verlaufen. Bei dem Treffen am Montag seien die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten worden, hieß es.