Erster Auftritt nach Tod von Prinz Philip: Queen ohne Prunk und Pomp

London. Mit weniger Pracht und Pomp als üblich - aber gewohnt würdevoll - hat Königin Elizabeth II. am Dienstag die nächste Sitzungsperiode des britischen Parlaments eröffnet.

Die „Queen’s Speech“, bei der das Staatsoberhaupt die Regierungserklärung des Premierministers verliest, findet gewöhnlich einmal im Jahr statt. Dieses Jahr ging sie wegen der Coronavirus-Pandemie in deutlich kleinerem Rahmen über die Bühne. Statt 600 Teilnehmern waren nur etwa 100 zugelassen.

Erster Auftritt seit dem Tod Prinz Philips

Anders als üblich kam die 95 Jahre alte Monarchin nicht per Kutsche, sondern mit dem Auto. Statt königlichem Mantel und Krone trug die Queen ein fliederfarbenes Kleid mit passendem Hut. Begleitet wurde sie von Thronfolger Prinz Charles (72) und dessen Frau Camilla (73). Für die Queen war es der erste große öffentliche Auftritt seit dem Tod ihres Mannes Prinz Philip. Der Prinzgemahl starb am 9. April im Alter von 99 Jahren.

Prince Philip in Windsor beigesetzt

Im Zentrum der Regierungserklärung standen die Pläne von Premierminister Boris Johnson für eine Belebung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie. Dazu soll kräftig in Infrastrukturprojekte investiert werden. Auch in den Nationalen Gesundheitsdienst NHS will Johnson viel Geld stecken.

Geplantes Polizeigesetz wird kritisiert

Der konservative Regierungschef will auch Vorhaben wie ein neues Polizeigesetz sowie Reformen des Wahl- und Asylrechts durchsetzen. Besonders das Polizeigesetz wird kritisiert. Kritiker sehen darin einen Angriff auf die Versammlungsfreiheit.

Die britische Regierung will außerdem mit Weiterbildung für Erwachsene die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise fördern. Sie will Studienkredite ausweiten, um allen Erwachsenen Zugang zu vier Jahren Studium oder Berufsbildung im Laufe ihres Lebens zu ermöglichen.

Verbesserter Zugang zu Erwachsenen- und Berufsbildung soll dazu beitragen, dass Arbeitskräfte die Fähigkeiten erwerben, die sie in einer sich wandelnden Wirtschaft benötigen. Vor der Pandemie konnten Arbeitgeber ein Viertel ihrer offenen Stellen nicht besetzen, weil sie keine Beschäftigten mit den richtigen Fähigkeiten finden konnten, wie die Regierung erklärte.

Universitäten und Colleges sollen zugänglicher werden

„Unsere Universitäten und Colleges müssen viel zugänglicher für Erwachsene und Teilzeitstudierende werden und Menschen ermöglichen, ihre Berufslaufbahn zu ändern, ihre Fähigkeiten regelmäßig zu verbessern und auf dem neuesten Stand sich wandelnder Kenntnisse und Technologien zu bleiben“, schrieb die Regierung.

Auch wenn die Queen die Regierungserklärung verliest, bleibt sie stets unparteiisch. Zwar versuchte die Presse immer wieder zwischen den Zeilen politische Botschaften herauszulesen, doch das gilt als reine Spekulation.

Im Jahr 2017 wurde beispielsweise gerätselt, ob die Queen mit einem blauen Hut, der an die EU-Fahne erinnerte, ihre Position im Brexit-Streit zum Ausdruck bringen wollte.