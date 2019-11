Erste öffentliche Anhörungen für Trump-Impeachment

Anzeige

Washington. Die ersten öffentlichen Anhörungen für Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump sind für die kommende Woche angesetzt. Am 13. und am 15. November sollten drei Beamte des Außenministeriums aussagen, teilte der Vorsitzende des Geheimdiensauschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, mit. Befragt werden sollten die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, der in Kiew tätige US-Diplomat William Taylor und der Karrierebeamte George Kent. Alle drei haben bereits hinter verschlossenen Türen ausgesagt.

Die oppositionellen Demokraten ermitteln zu Trumps Forderung an die Ukraine, gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu ermitteln, während die Vereinigten Staaten gleichzeitig Militärhilfe für Kiew zurückhielten. Das Annehmen oder Fordern von Wahlkampfhilfe ausländischer Regierungen ist in den USA verboten. Trump bestreitet jedes Fehlverhalten und die Glaubwürdigkeit von Aussagen, die ihn belasten, in Zweifel gezogen.

Mitschriften veröffentlicht

Schiff sagte, die jetzt beschlossenen Anhörungen gäben dem amerikanischen Volk die Möglichkeit, die Zeugen selbst einzuschätzen und zu entscheiden, wie glaubwürdig sie in seinen Augen seien.

Die Demokraten veröffentlichten auch Mitschriften der Befragung Taylors. Darin sagte dieser, nach seinem Verständnis seien die erwünschten Ermittlungen in der Ukraine zur Bedingung für die Militärhilfe gemacht worden. "Es war mein klares Verständnis, das es kein Geld für Sicherheitsunterstützung geben würde, bevor sich der [ukrainische] Präsident, dazu verpflichtet, die Ermittlungen anzustreben", sagte Taylor demnach hinter verschlossenen Türen.

RND/AP