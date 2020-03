Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber steht unter Quarantäne

Anzeige

Halle. Aufgrund eines bestätigten Corona-Falls steht die Zentrale Anlaufstelle (ZASt) für Asylbewerber des Landes Sachsen-Anhalt in Halberstadt ab sofort unter Quarantäne.

Von dieser Maßnahme, die zunächst für zwei Wochen angeordnet wurde, sind 848 Bewohner betroffen, wie das Landesverwaltungsamt am Freitag in Halle mitteilte. Neuzugänge sollen in Ausweichobjekten untergebracht werden. Die positiv getestete Person befinde sich derzeit in Halle in Quarantäne.

Magdeburger Erstaufnahmeeinrichtung wird umfunktioniert

Am Tag zuvor hatte das Magdeburger Innenministerium angekündigt, dass die Erstaufnahmeeinrichtung in Magdeburg vorsorglich leergezogen und 230 Bewohner auf die Kommunen verteilt werden.

Dort soll dann die Aufnahme und Erstuntersuchung von Neuzugängen durchgeführt werden, solange die Einrichtung in Halberstadt unter Quarantäne steht.

Neue Quarantäneunterkunft in Quedlinburg

Das Ministerium lässt derzeit in Quedlinburg ein Gebäude vorsorglich zur Quarantäneunterkunft für rund 80 Menschen herrichten. Das Gebäude soll Anfang nächster Woche in Betrieb genommen werden, um dort bei Bedarf Verdachts- oder Infektionsfälle unterzubringen.

