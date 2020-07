Teil-Ersatz für Tornado-Flotte: F-18-Kampfjets könnten mehr als 8 Milliarden Euro kosten

Ausfuhr von Waffen fast auf halbe Milliarde Euro gestiegen - Details unter Verschluss

Deutschland hat zwischen Januar und April 2020 für knapp eine halbe Milliarde Euro Kriegswaffen ausgeführt. Ein Teil der Ausfuhren gingen an Nato-Staaten, ein anderer Teil an EU-Mitgliedsstaaten. Die tatsächlich erfolgten Lieferungen an Drittstaaten erklärte die Bundesregierung allerdings jetzt als Verschlusssache.