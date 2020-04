Erneut Feuer in Migrantenlager auf griechischer Insel Samos

Anzeige

Anzeige

Athen/Vathy. Im Migrantenlager der griechischen Insel Samos hat es am Montag am zweiten Tag in Folge gebrannt. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT).

Die Feuerwehr und die Polizei gehen davon aus, dass Migranten immer wieder Feuer legen, um die Behörden zu zwingen, sie aufs Festland zu bringen, wie es hieß. Zudem sei es zu Zusammenstößen zwischen Migranten einerseits aus Afrika und andererseits aus Afghanistan gekommen, berichteten Mitarbeiter humanitärer Organisationen.

Das Staatsfernsehen zeigte Videos von Polizisten, die mindestens sieben Menschen festnahmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Einige Migranten trugen einen offenbar ohnmächtigen Mann und legten ihn auf die Straße. Ob und wie schwer er verletzt ist, blieb unklar, berichtete ein Reporter des Staatsfernsehens vor Ort. Bereits am Sonntag waren mehrere Brände in und um das Camp ausgebrochen.

Zahlreiche Hütten und Zelte von Migranten sowie Containerwohnungen seien zerstört worden, berichteten örtliche Medien. Die Feuerwehr habe die Brände unter Kontrolle gebracht, hieß es.

In und um das überfüllte Lager leben rund 6800 Migranten. Das ist zehnmal mehr als dieses Camp aufnehmen kann. Der Bürgermeister der Inselhauptortschaft Vathy, Giorgos Stanzos, fordert seit Monaten die Evakuierung des Lagers.

Video Im „Dschungel“ am Rande Europas - Teil 1: Die Flüchtlinge 3:20 min Der Dschungel – So nennen die Betroffenen die rasch wachsende Flüchtlingssiedlung auf der griechischen Insel Samos. © RND

Anzeige

Video Im “Dschungel” am Rande Europas – Folge 2: Die Helfer 3:22 min Auf Samos herrscht seit Jahren Ausnahmezustand. Hilfsorganisationen und aufopferungsvolle Ärzte versuchen, das Leid der Menschen zu lindern. © RND

Video Im “Dschungel” am Rande Europas – Folge 3: Die Einheimischen 2:21 min Samos-Stadt zählt inzwischen mehr Geflüchtete als Griechen. Was sie eint, ist das Gefühl, von Europa im Stich gelassen zu werden. © RND

Anzeige

RND/cle/dpa